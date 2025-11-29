Carme Riera: «Imponer el catalán es una equivocación, las lenguas han de ser amables»

Carme Riera participa en el programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra antes de volar este domingo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En la capital mexicana representará a Barcelona, la ciudad invitada de esta edición. Como trasfondo, la conmemoración de los ... cincuenta años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora' (Te dejo, amor, en prenda el mar). La reedición de aquel primer título se complementa con 'Gracias' (Edicions 62/Alfaguara) un libro en clave de conversación con sus lectores en este medio siglo.

A la vicedirectora de la RAE le preocupa la expansión del inglés como «lengua franca» en detrimento del castellano, lengua materna de más de quinientos millones de hablantes: «Los rótulos de los comercios están en inglés y la gente se refiere al 'Black Friday' en lugar del 'Viernes negro', lo que me parece una estupidez. ¿Si tienes la palabra en español, por qué utilizar la inglesa?», objeta. Y pone ejemplos: «Recibí una carta de invitación de la Generalitat con la expresión 'save the date'. Les contestaré cuando lo pongan en catalán». Mientras el catalán y el castellano rivalizan, el inglés se abre camino, lamenta. Riera recuerda que sus padres hablaban castellano entre ellos y mallorquín con sus hijos: «El bilingüismo es un lujo extraordinario. Castellano y catalán son primas hermanas… Imponer el catalán es una equivocación, las lenguas han de ser amables. Muchos médicos y jueces no vienen a Cataluña por esa imposición. Antes se daba clase en castellano y en los pasillos se oía el catalán. Ahora es al revés. El independentismo se ha apropiado del catalán, una lengua que ha de ser de todos», recalca.

El otoño cultural se vio sobresaltado por la polémica entre la RAE y el Instituto Cervantes: «Coincidió con el X Congreso Internacional del Español en Arequipa y se habló más de la trifulca entre instituciones que del 'Diccionario histórico de la lengua española (DHLE)' que presenté. Otra polémica otoñal ha sido la exclusión por el ministro Urtasun de Sánchez Mejías en el centenario de la Generación del 27. A Riera le parece mal: «Es el torero del 27, espero que lo reintroduzcan en la conmemoración».

De su experiencia docente en la UAB recuerda que en 2017 puso a Galdós de lectura: «A los estudiantes no les gustó porque había muchas descripciones. A esas edades se leen novelas de vampiros y erotismo cuasi pornográfico con diálogos insustanciales tipo '¿cómo estás?' o 'buenos días'». Y no solo ocurre en las aulas: «Preguntaría a nuestros parlamentarios si han leído algún fragmento del Quijote… Leer no te hace mejor persona, pero te aporta un mayor conocimiento de las cosas, capacidad de reflexión y sentido crítico», concluye.