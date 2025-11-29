Suscribete a
Carme Riera: «Imponer el catalán es una equivocación, las lenguas han de ser amables»

La autora mallorquina celebra cincuenta años de la publicación de su primer libro, 'Te deix amor, la mar com a penyora'

'Gracias', de Carme Riera: agradecimiento y confesiones

Carme Riera, durante el programa 'Coverses' de Cope
Carme Riera, durante el programa 'Coverses' de Cope
Sergi Doria

Sergi Doria

Barcelona

Carme Riera participa en el programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra antes de volar este domingo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En la capital mexicana representará a Barcelona, la ciudad invitada de esta edición. Como trasfondo, la conmemoración de los ... cincuenta años de 'Te deix, amor, la mar com a penyora' (Te dejo, amor, en prenda el mar). La reedición de aquel primer título se complementa con 'Gracias' (Edicions 62/Alfaguara) un libro en clave de conversación con sus lectores en este medio siglo.

