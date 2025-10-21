Suscribete a
Mario Vilau, alumno aventajado de la Escuela Taurina de Cataluña, ha cuajado una excelente temporada en el escalafón de los novilleros con caballos y el pasado domingo puso un gran colofón en la final de los circuitos de novilladas que se celebran en las diferentes comunidades

El novillero Mario Vilau gana la final de la Liga Nacional de Novilladas, a 19 de octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
El novillero Mario Vilau gana la final de la Liga Nacional de Novilladas, a 19 de octubre de 2025 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Apenas tenia cinco años cuando la Monumental de Barcelona cerró sus puertas, por una gran mentira política no ha visto toros en su tierra, sabe lo que es recorrer cientos de kilómetros para dar un muletazo a una becerra, vive el exilio para ser torero, ... y acaba de proclamarse el número uno de los novilleros.

