Hemos venido contando la buena temporada que está cuajando el novillero catalán Mario Vilau. Tardes de triunfo que han ido consolidando su posición en el escalafón de novilleros con caballos y que van llenando de ilusiones a los aficionados de esta tierra. La resistencia ... taurina catalana ve en Mario Vilau una nueva luz de ese milagro que es que el toreo siga vivo en Cataluña. Son cada vez más seguidores los que organizan viajes allá en donde se anuncia el joven de Hospitalet. Y la satisfacción de ver triunfar a su torero les hace volver a casa con fuerza renovada en el futuro.

Los éxitos de Mario se suceden por parte de un torero que cada día avanza y se consolida como un diestro con capacidad y proyección. Pero junto a esos días felices los ha habido también de dolor. Su bautismo de sangre en su primera incursión en México y la cornada que sufrió a primeros de septiembre, son ejemplos del tributo que pagan los toreros.

El pasado fin de semana toreó en Villena en la final del circuito de novilladas de la Comunidad Valenciana. Salió triunfador y salió también maltrecho. Cuatro orejas que le hicieron ganar el ciclo y un traumatismo craneoencefálico además de un esguince de rodilla. La felicidad y la dura realidad que hoy mismo le ha hurtado la posibilidad de torear en una plaza de primera. Estaba anunciado en Zaragoza, en plena Feria del Pilar, una tarde que podía ser clave para apuntalar sus progresos y que va a ver pasar en blanco desde el dolor.

Aunque se mantienen las luces y tras la pena de no debutar en la capital aragonesa tiene en el horizonte la fecha del próximo día 19 en la final de todos los circuitos de novilladas de España. Cita de triunfadores que Mario no quiere perderse por nada del mundo.