Días de dolor y gloria

Los éxitos de Mario Vilau se suceden por parte de un torero que cada día avanza y se consolida como un diestro con capacidad y proyección

Mario Vilau
Mario Vilau instagram
Ángel González Abad

Hemos venido contando la buena temporada que está cuajando el novillero catalán Mario Vilau. Tardes de triunfo que han ido consolidando su posición en el escalafón de novilleros con caballos y que van llenando de ilusiones a los aficionados de esta tierra. La resistencia ... taurina catalana ve en Mario Vilau una nueva luz de ese milagro que es que el toreo siga vivo en Cataluña. Son cada vez más seguidores los que organizan viajes allá en donde se anuncia el joven de Hospitalet. Y la satisfacción de ver triunfar a su torero les hace volver a casa con fuerza renovada en el futuro.

