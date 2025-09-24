Los alcaldes de Junts piden un giro pragmático al partido ante la irrupción de Aliança Catalana

La percepción de que Aliança Catalana está disparada en las encuestas ha encendido todas las alarmas en Cataluña, de manera particular en Junts, y dentro de este partido, especialmente entre sus alcaldes en la Cataluña interior, allí donde el partido Sílvia Orriols es más fuerte y donde se especula que en las próximas elecciones municipales pueda dar un golpe de fuerza.

La irrupción de Aliança en el Parlament tras los últimos comicios autonómicos (2024) fue una primera señal que llevó a varios alcaldes de Junts a promover un giro hacia posiciones más duras en cuanto a gestión de la inmigración, una posición que estos días se está proyectando en el Congreso de los Diputados durante el frustrado traspaso de competencias en esta materia hacia Cataluña.

Es en este contexto de inquietud -alarma más bien tras tenerse conocimiento de la encuesta en La Vanguardia que daba a Aliança hasta 19 diputados en el Parlament en unos hipotéticos nuevos comicios- que hoy se ha celebrado un encuentro en Manresa (Barcelona) entre el secretario general de Junts, Jordi Turull, y varios de estos alcaldes. Al encuentro han acudido Agustí Arbós, alcalde de Olot; Albert Castells, alcalde de Vic; Marc Buch, alcalde de Calella; Arnau Rovira, alcalde de Manlleu; Òscar Fernández, alcalde de Cabrera de Mar, y Ramon Caballé, regidor portavoz de Junts en Berga.

De fondo, la demanda del mundo municipal en Junts de volver a ciertas posiciones pragmáticas tras unos años en los que la amnistía o asuntos simbólicos pero de poco impacto en el territorio como podría ser el reconocimiento del catalán en Europa están monopolizando el discurso de los de Carles Puigdemont.

Es la misma corriente, recuerdan fuentes de Junts a este diario, que reclama el rearme ideológico de Junts, percibido tradicionalmente cuando se presentaba bajo las siglas de CiU como un partido de orden, lo que en los municipios, por ejemplo, pasa por un discurso más duro con la inmigración. El nuevo partido controlado con mano de hierro por Puigdemont es, a diferencia de la antigua Convergència, una suerte de contenedor transversal, de derecha a izquierda. A pie de calle, en ciudades pequeñas y medianas, con problemas visibles, los alcaldes piden claridad.

El mar de fondo en el que se produce el encuentro de hoy y la trascendencia que estaba tomando la iniciativa de los alcaldes ha llevado a los presentes en la reunión a emitir una nota conjunta en la que aseguran que el encuentro con Turull «se enmarca dentro de la normalidad de las reuniones que, periódicamente, mantiene el Secretario General y otros miembros de la dirección con el mundo municipal».

Los alcaldes, que no quieren que su iniciativa se interprete como un pulso a la dirección -las voces críticas permanecen agazapadas, recuerdan sectores del partido encuadrados en el sector pragmático-, hablan de interpretaciones «malintencionadas».

Sí reconocen los alcaldes que en el encuentro con Turull -prólogo de otro que podría producirse entre los alcaldes y Puigdemont- se han analizado la búsqueda de «posibles soluciones a los problemas que sufren estos municipios». Unas poblaciones caracterizadas por su alto porcentaje de población inmigrante, allí precisamente donde Aliança se teme que pueda hacer más hueco.