Zamora parará «por completo» cinco minutos el día 17 por el «daño» de eliminar las paradas del AVE

Instituciones, partidos políticos y agentes económicos y sociales han hecho piña en Zamora con el objetivo de que Renfe dé marcha atrás en su decisión de suprimir las dos frecuencias en la estación de Otero de Sanabria, una medida que se pondrá en marcha ... el próximo lunes. A estas alturas, después de semanas con las nuevas rutas a la venta, los zamoranos siguen dispuestos a mantener su lucha y, así, el próximo día 17 han convocado un paro en la actividad en toda la provincia durante cinco minutos, a las doce del mediodía.

Esta fue una de las decisiones a las que llegaron este miércoles en el salón de plenos de la Diputación de Zamora medio centenar de representantes de instituciones y entidades públicas y privadas de la provincia. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, acompañado, entre otros, por el senador socialista y alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández, explicó que «nos vamos a implicar todos para buscar la paralización completa durante cinco minutos de toda la provincia, desde los comercios, a la banca, los servicios, colegios, consultorios...». Un 'standby' «para decir que no estamos de acuerdo con este tipo de decisiones que tanto daño hacen a una parte de la provincia, como es la comarca de Sanabria-Carballeda, pero que pasado mañana puede ser otra».

Faúndez reiteró su negativa a financiar un tren, como propuso Renfe, porque «la competencia del transporte es del Gobierno». «Venir de gracioso y de listo a intentar empaquetar las competencias a otro no es ni medianamente serio», añadió.

La segunda medida del calendario de movilizaciones es una manifestación en Madrid, a las puertas de la sede administrativa de Renfe, la segunda quincena de septiembre en una fecha aún por concretar. Los servicios jurídicos de la institución provincial también trabajan en la posibilidad de pedir al juez medidas cautelarísimas para paralizar la supresión de paradas.

Precisamente, quien 'levantó la liebre' y sigue en sus trece de que el tren debe parar menos en Castilla y León es el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, quien ayer, en declaraciones a la COPE, aseguró que «no tienen razón» quienes se oponen a la medida. «Yo lo planteé y Renfe aceptó porque es razonable que en algunos puntos el AVE no pare. Sólo tenemos tres trenes que tardan menos de cuatro horas de Vigo a Madrid. Medina del Campo, con todo el cariño, tiene ocho trenes diarios», argumentó. Por ello, remarcó que «claro que tenemos razón» y añadió que «algunos lugares tienen 12 000 o 15.000 habitantes (en alusión a la comunidad castellano y leonesa), nosotros 700.000» por lo que, reiteró, «hay cosas tan evidentes que no tienen discusión posible». Por cierto que aprovechó para afirmar que «yo no vi al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ni al PP defender Vigo; sí vi al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defender su territorio contra Vigo».

Mientras, Sanabria y, en definitiva, toda Zamora sigue sumando apoyos del mundo de la cultura y el espectáculo que rechaza la decisión de Renfe de suprimir dos paradas del AVE, las de la mañana, en Otero de Sanabria. El escritor Javier Sierra, la periodista Irma Soriano, los actores Antonio Resines, Pepe Viyuela o Petra Martínez reclaman en sus testimonios un «país vertebrado» y «no dejar aislada a la provincia». El etnógrafo zamorano, Joaquín Díaz, también se ha sumado a la campaña y lo ha hecho con versos: «Cuando salí de Sanabria,/lloraba una sanabresa./Ella lloraba por mí/ y yo lloraba por ella./Lloraba desconsolada,/pero más lo sentí yo,/que el tren en que iba a marcharme/ en la estación no paró».