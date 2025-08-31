Suscribete a
Susto en Ólvega (Soria) en una jornada 'tranquila' en la que la Junta rebaja a nivel 0 todos sus incendios

Se mantienen siete focos activos pero ya lejos del nivel de gravedad 2 en el que algunos fuegos estuvieron durante más de 20 días

Los vecinos de Losacio: «No ardió más porque ya se había quemado todo»

El humo del incendio de Fasgar, sobre La Cepeda, en una imagen de días atrás
El humo del incendio de Fasgar, sobre La Cepeda, en una imagen de días atrás ICAL

Valladolid

Castilla y León cierra el domingo con todos sus incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 tras una jornada 'tranquila' en los focos que más preocupaban y solo alterada por el 'susto' de Ólvega (Soria), donde medios terrestres y aéreos lograron contener en dos horas un conato que amenazaba masa forestal.

Según a informado la Junta a través de sus canales de comunicación, a última hora de la tarde de este domingo se mantenían siete focos activos, pero ya lejos del nivel de gravedad 2 en el que han estado algunos de ellos durante más de 20 días.

Son los de Fasgar, La Baña, Barriedo de la Reina y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, Cardaño de Arriba y Astudillo, en Palencia, este último originado esta tarde, y Porto, en Zamora.

Además, la Situación Operativa, la que hace referencia a la situación de toda la Comunidad, baja de dos a uno, tres semanas después de que comenzará la oleada de incendios que han calcinado más de 140.000 hectáreas.

