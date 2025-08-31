Susto en Ólvega (Soria) en una jornada 'tranquila' en la que la Junta rebaja a nivel 0 todos sus incendios
Se mantienen siete focos activos pero ya lejos del nivel de gravedad 2 en el que algunos fuegos estuvieron durante más de 20 días
Los vecinos de Losacio: «No ardió más porque ya se había quemado todo»
Castilla y León cierra el domingo con todos sus incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 tras una jornada 'tranquila' en los focos que más preocupaban y solo alterada por el 'susto' de Ólvega (Soria), donde medios terrestres y aéreos lograron contener en dos horas un conato que amenazaba masa forestal.
Según a informado la Junta a través de sus canales de comunicación, a última hora de la tarde de este domingo se mantenían siete focos activos, pero ya lejos del nivel de gravedad 2 en el que han estado algunos de ellos durante más de 20 días.
Son los de Fasgar, La Baña, Barriedo de la Reina y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, Cardaño de Arriba y Astudillo, en Palencia, este último originado esta tarde, y Porto, en Zamora.
Además, la Situación Operativa, la que hace referencia a la situación de toda la Comunidad, baja de dos a uno, tres semanas después de que comenzará la oleada de incendios que han calcinado más de 140.000 hectáreas.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete