Suscribete a
ABC Premium

Los vecinos de Losacio: «No ardió más porque ya se había quemado todo»

La pesadilla de los fuegos regresó al municipio zamorano, que en 2022 vio arrancar uno de los incendios de la sierra de la Culebra y este agosto volvió a verse amenazado por las llamas

Castilla y León, sin incendios graves después de tres semanas

Jóvenes, en la Plaza de Losacio, con el monte quemado al fondo
Jóvenes, en la Plaza de Losacio, con el monte quemado al fondo R. ORTEGA
Isabel Jimeno

Isabel Jimeno

Losacio (Zamora)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la zamorana sierra de la Culebra todavía supura la herida dejada por los dos incendios que en menos de un mes se llevaron por delante más de 44.000 hectáreas hace tres años. Escuece. Con la negra cicatriz abierta por el fuego aún ... sin cerrar, hace un par de semanas volvieron otra vez las llamas, las cenizas, los desalojos... Y es que en Losacio –donde el 17 de julio de 2022 arrancaba el segundo de los grandes incendios que asolaban este entorno– lo que eran unas escenas que formaban parte ya de sus peores recuerdos, se tornaban cruda realidad. El humo otra vez asomó en dirección al pueblo. La amenaza 'naranja' bajó a toda velocidad por la loma que ahora domina el paisaje que se ve al fondo desde la Plaza, lugar de reunión habitual de los grupos de jóvenes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app