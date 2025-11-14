Sanidad anuncia la convocatoria de 1.100 plazas para el próximo año, 430 para Medicina de Familia

La Consejería de Sanidad prevé convocar el próximo año 1.100 plazas para sanitarios, de las que 430 corresponden a Medicina de Familia, una de las especialidades en la que en los últimos tiempos se ha registrado un mayor déficit de médicos.

El gasto ... de personal del departamento dirigido por Alejandro Vázquez para 2026 llegará a los 2.653,9 millones de euros -la mitad de lo que destina a este apartado toda la Junta-, tal y como ha detallado el propio consejero durante su comparecencia en las Cortes para presentar las principales partidas del proyecto de presupuestos de su área para el próximo ejercicio.

En este punto, el objetivo es, ha dicho, «consolidar los avances», «trabajar por una dotación adecuada de profesionales» y «mejorar sus condiciones laborales y retributivas». Entre las medidas expuestas ha anunciado un nuevo modelo de carrera profesional, adaptar el programa de fidelización de los MIR y la extensión del abono del complemento de atención continuada de los sábados a todas las categorías y especialidades de ámbito hospitalario que no lo tengan reconocido.

Además, ha asegurado que, pese a que sería «necesario» y «oportuno» llevar a cabo un plan de ordenación de recursos humanos, este deberá aplazarse, ya que al formar parte del Sistema Nacional de Salud, la Comunidad deberá esperar hasta que el Ministerio «haga los deberes» y elabore un Estatuto Marco que fije las condiciones laborales del personal para toda España «viable» y «con la financiación adecuada».

Inversiones

El capítulo destinado a inversiones, el consejero lo ha cifrado en 240 millones para infraestructuras, tecnología y equipamiento. De ellos, 42 serán para Atención Primaria con «obras de importancia» en diez centros de salud y trámites para «construir y reformar» otros 26.

En el ámbito hospitalario están previstos 168 millones, de los que 136 son para obras. Se contempla seguir con las del nuevo Hospital de Aranda, que arranquen las de la Unidad de Radioterapia en El Bierzo y que se retome el edificio de consultas externas del Clínico en Valladolid.

Todo ello dentro de un presupuesto con «nuevo récord histórico» en la Consejería, que llega a los 5.320 millones de euros, un 7,2 por ciento más que en 2024 -las cuentas del pasado año tuvieron que prorrogarse-.

Unas cuentas que no han convencido a la oposición. Todos los grupos políticos representados en el Parlamento autonómico, salvo el PP, han criticado las cifras expuestas.

Así, el Partido Socialista ha considerado que son «insuficientes» y que «no servirán para garantizar el acceso» a la asistencia de los ciudadanos. Para Vox, las cifras explicadas por el consejero «no cumplen con lo que la sanidad necesita» y tienen «poca concreción». Además, desde UPL-Soria ¡Ya! las han tachado de «maquillaje contable», cargadas de «promesas incumplidas» y «obras eternamente pendientes».

Por último, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, que ha confirmado que presentará una enmienda a la totalidad a las cuentas planteadas por la Junta para 2026, ha considerado que no existen nuevas asignaciones, de forma que «estamos donde estábamos».