Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre
Aemet
Avisos naranjas y bajada de las temperaturas en varias zonas de España

Sanidad anuncia la convocatoria de 1.100 plazas para el próximo año, 430 para Medicina de Familia

El consejero presenta un presupuesto con «nuevo récord histórico» en su departamento de más de 5.230 millones de euros

Castilla y León pondrá en marcha un grupo de trabajo de seguimiento de los cribados del cáncer

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, junto a su equipo en las Cortes de Castilla y León
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, junto a su equipo en las Cortes de Castilla y León ICAL
Miriam Antolín

Miriam Antolín

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Sanidad prevé convocar el próximo año 1.100 plazas para sanitarios, de las que 430 corresponden a Medicina de Familia, una de las especialidades en la que en los últimos tiempos se ha registrado un mayor déficit de médicos.

El gasto ... de personal del departamento dirigido por Alejandro Vázquez para 2026 llegará a los 2.653,9 millones de euros -la mitad de lo que destina a este apartado toda la Junta-, tal y como ha detallado el propio consejero durante su comparecencia en las Cortes para presentar las principales partidas del proyecto de presupuestos de su área para el próximo ejercicio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app