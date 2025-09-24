Sacyl extenderá el 'botón del pánico' a Urgencias y Psiquiatría

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, anunció ayer que el denominado 'botón del pánico' del que ya disponen en sus ordenadores los sanitarios en Atención Primaria ante una agresión se extenderá a los servicios de urgencias y también a las áreas de psiquiatría y a consultas externas. Se trata de un sistema de alarma que los profesionales pueden activar en busca de ayuda cuando detectan algún tipo de situación violenta.

A estos dispositivos se suman otras medidas como el de vigilantes en algunos puntos, la presencia de cámaras e interlocución con responsables policiales. Además, el consejero indicó que cuando se registra una agresión se activa un protocolo por el que se aporta asistencia sanitaria, pero también jurídica en caso de ser necesario. Así respondió Vázquez a una pregunta de Vox en el pleno de las Cortes, en la que el partido de Santiago Abascal solicitaba medidas «urgentes» y más «vigilantes» en las áreas se «concentran» los ataques.

Rebeca Arroyo, procuradora de la formación verde, preguntó qué está haciendo la Junta ante el aumento «escandaloso» de las agresiones, ya que en 2024 crecieron un 30,9 por ciento hasta los 1.062 profesionales agredidos, si bien un 72 por ciento se concentra en dos áreas asistenciales -salud mental y urgencias-.

Al respecto, el titular de Sanidad defendió que han implantado el botón de alarma en todos los ordenadores de Atención Primaria y en algunos servicios hospitalarios, además de instalar videocámaras e incorporar vigilantes. También aludió a las acciones formativas sobre cómo afrontar estas situaciones y en técnicas comunicativas, así como los seguros de apoyo jurídico y las campañas de sensibilización para prevenir los ataques, si bien consideró que era necesario reducir la crispación de la sociedad española.

Sin embargo, la parlamentaria de Vox advirtió al consejero de que no servía para «nada» tener un protocolo si cuando se produce una agresión se convierte «en papel mojado», así citó un caso registrado en el centro de salud de San José, en Salamanca, donde la víctima volvió a encontrarse con el agresor.

De esta forma, Rebeca Arroyo sostuvo que la «inacción» de la administración genera «inseguridad» y «desprotección» entre los sanitarios y pidió reforzar la prevención y una actuación «contundente» con más vigilantes, más apoyo psicológico y mas respaldo, de forma que la agresión a un sanitario no quede «nunca impune» y sea considerada como un ataque a la autoridad.