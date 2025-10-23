Suscribete a
Las Cortes acuerdan sus cuentas y dan vía libre a la tramitación de los Presupuestos

Dan visto bueno por unanimidad a la Sección 20, con una reducción de 220.000 euros

Las Cortes devuelven por primera vez a la Junta el proyecto de presupuestos

Reunión de la Mesa de las Cortes
Reunión de la Mesa de las Cortes ICAL

Valladolid

La Mesa de las Cortes de Castilla y León aprobó este jueves por unanimidad su propuesta de presupuesto para 2026 de la sección 20, relativa a la cámara autonómica y las instituciones propias de la Comunidad -Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y ... Consejo Económico y Social (CES)- que incluye un ajuste de 220.000 euros respecto al ahora vigente. El presidente del Legislativo remitirá próximamente este anteproyecto a la Junta para que lo incorpore al nuevo proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.

