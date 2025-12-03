El presunto parricida de Sota de Valderrueda (León): «Soy consciente de que he sido yo»

El juicio contra el presunto parricida de la Sota de Valderrueda (León) ha afrontado este martes su segunda jornada con las declaraciones de los forenses y del propio acusado, que ha manifestado: «Asumo los hechos ocurridos que se enjuician. Soy consciente de que ... he sido yo en el estado en el que estaba».

«Los hechos así lo dicen y estoy detenido por ello», ha agregado, al mismo tiempo que ha sostenido en todo momento que la ingesta de alcohol «se fue de las manos completamente» y fue «altísima» antes de producirse la agresión. «Simplemente no identificaba lo que estaba haciendo ni me creo los hechos que me imputan hasta semanas después», ha puntualizado.

El presunto autor de la agresión que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2023 y que supuso la muerte de la víctima (su padre) el 2 de enero de 2024 ha expresado sobre las afirmaciones de sus hermanos en las que aseguraban que él mismo había dicho meses antes y el propio día de los hechos que «era hora de dar paso a las nuevas generaciones», que dichas declaraciones «no tienen pies ni cabeza».

También ha negado que mantuviera deudas o problemas con su padre y ha insistido en que dice la verdad. «Soy consciente de la muerte de mi padre. No me interesa adornar ni mentir», ha apostillado.

«Muy vulnerable»

Los forenses encargados de la autopsia han relatado que la víctima presentaba antes de los hechos una pluripatología crónica «importante», ya que padecía una enfermedad crónica pulmonar a causa de su actividad laboral en la minería derivada en una insuficiencia respiratoria crónica que le obligaba a permanecer 16 horas diarias «enchufado» a una máquina. A ello se sumaba la diabetes, una cardiopatía hipertensiva y una patología degenerativa lumbar que le obligaba a deambular con muletas, lo que le hacía una persona «muy vulnerable» para afrontar la vida diaria.

En cuanto a la situación del acusado en el momento de los hechos, han explicado que, a pesar de haber ingerido alcohol, no presentaba una intoxicación y «sabía las consecuencias de lo que hacía», ya que fue capaz de agredir a dos personas y de conducir su vehículo, lo cual resulta «incompatible» con las fases de la exposición al alcohol en las que las capacidades volitivas se ven mermadas.

Respecto a la causa del fallecimiento de la víctima, han sostenido que se derivó del traumatismo craneoencefálico que presentaba, cuyas características no son compatibles con una caída, sino con «una fuerte agresión». Además, han detallado otras lesiones que presentaba el cuerpo, entre ellas, algunas en los brazos compatibles con actitudes de defensa, informa Ep.

Además, los forenses han considerado, ante de las declaraciones testificales y tras el examen realizado días después de los hechos, que no padecía ninguna enfermedad mental ni trastornos por consumo de drogas o alcohol. Por estas cuestiones, la amnesia que el presunto autor de los hechos alegó en sus declaraciones iniciales se corresponde con una «amnesia de conveniencia».