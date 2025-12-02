Familiares del presunto parricida de Valderrueda (León) piden prisión permanente revisable

La acusación particular del presunto autor de la muerte de su padre el 29 de diciembre de 2023 en La Sota de Valderrueda (León),en representación de los hermanos y la madre del acusado, ha solicitado en las conclusiones provisionales prisión permanente revisable por ... los hechos.

Además, ha pedido por un delito de lesiones un año de prisión; una multa de 150.000 euros para la esposa del fallecido; 60.000 euros para cada hijo de la víctima (sus cuatro hermanos) y otros 780 euros adicionales para el hermano al que agredió en el momento de los hechos.

Por su parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado 19 años de prisión por el delito de asesinato con agravante de parentesco, mientras que por el delito leve de lesiones ha pedido tres meses de multa con cuota diaria de 10 euros. Para la madre del acusado ha solicitado 125.000 euros; 70.000 euros para cada uno de sus cuatro hermanos; 800 euros más para el que resultó agredido y 4.606 euros para el Sacyl por la atención prestada más los intereses legales.

Noticia Relacionada Rescatan en Gredos a cuatro montañeros con hipotermia tras seis horas de operativo M. S. Bajas temperaturas, fuertes rachas de viento, ventisca y nieve dificultaron el rescate

Así se ha puesto de manifiesto este martes, en la primera jornada del juicio que acoge la Audiencia Provincial de León. Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando el presunto autor de los hechos, después de pasar el día en bares con su hermano, ingerir bebidas alcohólicas y, tras manifestarle a este en un momento determinado, «ya es hora de que papá de paso a las nuevas generaciones», acudió al domicilio familiar e inició una pelea con su padre, el cual padecía múltiples dolencias y se encontraba «indefenso», según el Ministerio Fiscal.