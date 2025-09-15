Paco Morales y la chef 'Pam' presidirán los jurados del Concurso Nacional y el Mundial de Tapas en Valladolid

El chef Paco Morales, con tres estrellas Michelin, y la tailandesa Pichaya 'Pam' Soontornyanakij, distinguida como Mejor Cocinera del Mundo 2025, han sido designados presidentes de los jurados del Concurso Nacional y del Campeonato Mundial de Tapas, que se celebrarán en Valladolid los días 10, 11 y 12 de noviembre.

El certamen contará con Morales al frente del jurado nacional, mientras que 'Pam', responsable del restaurante Potong de Bangkok, asumirá la presidencia del jurado mundial.

Según han informado a Europa Press fuentes de la organización, Morales ha consolidado desde Córdoba el proyecto culinario Noor, en el que reivindica la historia gastronómica de su territorio y sus raíces. Su formación junto a referentes como Ferran Adrià o Andoni Luis Aduriz le ha permitido consolidar un estilo propio que le ha situado como uno de los grandes nombres de la cocina española contemporánea.

'Pam', criada en Bangkok y con ascendencia china-australiana, ha sido distinguida por The World's 50 Best Restaurants en 2025 como Mejor Cocinera del Mundo, además de Mejor Cocinera de Asia en 2024. Su restaurante Potong figura en el puesto 13 de la lista global y se inspira en la tradición familiar y en la Filosofía de los 5 Elementos, un enfoque que combina salado, ácido, picante, textura y la reacción de Maillard.

