El operativo antiincendios será público en tres años

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes que el operativo de prevención y lucha contra los incendios de la Comunidad será completamente público en un plazo de tres años. Así lo ha afirmado en la rueda de prensa de ... presentación del proyecto de las grandes cifras de la Comunidad, para 2026, en la Sala de Mapas de la sede de la Presidencia. Ha precisado que esta operación, para cumplir con las reivindicaciones sindicales, debe abordarse de forma progresiva, porque ahora están en vigor contratos con empresas privadas, por lo que a medida que se vayan liquidando, se irán incorporando contratos al sector público a través de Tragsa.

El operativo público será de «similares características» al actual, y supone la contratación de un tercio de las plantillas, que son las que proceden del sector privado en estos momentos, como ha precisado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que le ha acompañado, como recoge Ical.

Mañueco ha anunciado que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio será la que más crezca en los presupuestos de Castilla y León en 2025, un 21,5 por ciento, que le permitirá gestionar 663 millones de euros. De ellos, 560 millones se destinarán a inversiones medioambientales, con un aumento del 30 por ciento en las partidas destinadas mejora del medio natural, entre las que se incluyen las destinadas al operativo y a la prevención de incendios.

El jefe del Ejecutivo ha remarcado que las cuentas del año que viene permitirán el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y la conversión en en fijos de todo el año a los trabajadores fijos discontinuos, junto a «mejoras retributivas». Además, se destinan 11 millones de euros a las diputaciones para adquirir maquinaria y reforzar los 'anillos de seguridad' en los municipios.

Según ha indicado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el presupuesto permitirá reforzar el operativo de lucha contra los incendios forestales con cuatro helicópteros y cuatro unidades helitransportadas adicionales y un equipo de drones entre otros aparatos. Asimismo, ha señalado que se incorporarán 90 ingenieros técnicos forestales y una nueva organización comarcal de prevención y extinción reforzada.

En este contexto, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado los acuerdos del Diálogo Social con los sindicatos en esta materia dentro de un proceso de negociación «sereno y sosegado» y defendió que «cumplen» con lo que se les había reclamado, frente a las críticas de algunas organizaciones que consideran estos anuncios un «lavado de cara». «Cumplimos con lo que se nos había reclamado, pero estamos dispuestos seguir hablando con ellos y negociando», ha aseverado.