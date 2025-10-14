Suscribete a
El operativo antiincendios será público en tres años

Mañueco explica que se irá contratando a través de Tragsa a medida que se vayan liquidando los contratos privados de los que depende un tercio de los efectivos

Dos efectivos del operativo en el incendio declarado en el municipio de Villaquilambre (León) a finales de este septiembre
Valladolid

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes que el operativo de prevención y lucha contra los incendios de la Comunidad será completamente público en un plazo de tres años. Así lo ha afirmado en la rueda de prensa de ... presentación del proyecto de las grandes cifras de la Comunidad, para 2026, en la Sala de Mapas de la sede de la Presidencia. Ha precisado que esta operación, para cumplir con las reivindicaciones sindicales, debe abordarse de forma progresiva, porque ahora están en vigor contratos con empresas privadas, por lo que a medida que se vayan liquidando, se irán incorporando contratos al sector público a través de Tragsa.

