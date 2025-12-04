Muere a los 93 años el escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte

El escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte ha fallecido este jueves a los 93 años, tal y como ha publicado el Ayuntamiento de Benavente (municipio en el que nació el artista), a través de las redes sociales del consistorio.

El presidente de la ... Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha compartido el mensaje del Ayuntamiento de Benavente en 'X', ha manifestado su pesar por el fallecimiento del escultor, que fue reconocido con el Premio Castilla y León de las Artes en el año 2020.

«Lamento profundamente el fallecimiento de José Luis Alonso Coomonte, #PremioCyL de las Artes 2020. Uno de los mejores de los nuestros, creador único», ha escrito el presidente de la Junta en su cuenta personal, recoge Ep. «Su obra quedará para siempre en la historia del arte de nuestra tierra. Mi más sincero pésame a su familia y amigos», ha concluido Alfonso Fernández Mañueco. Noticia Relacionada Unicaja inmortaliza el legado de Carmen Martín Gaite con una placa en la que fuera su casa en Salamanca ABC La vivienda donde nació y residió la escritora salmantina se situaba donde ahora está el edificio de la entidad financiera en la plaza de los Bandos Alonso Coomonte nació en 1932 en el municipio zamorano de Benavente, estudió en Madrid y en la academia de Bellas Artes de San Fernando, y tras obtener una beca para ampliar sus estudios de escultura se trasladó a París, para seguir su formación. Trabajó como profesor de dibujo en Benavente y en Madrid y entre 1986 y 2002 fue profesor de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Zamora y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Algunas de sus obras son 'La Farola', en la plaza de la Marina de Zamora; el monumento con rebecos en Picos de Europa; la fuente de Las Naciones de la calle Guzmán el Bueno de Madrid; el 'Homenaje a los poetas' en el puente de Los Poetas de la capital zamorana. También el mosaico a la Virgen de la Vega de Benavente o la puerta principal del Seminario Mayor de Astorga.

