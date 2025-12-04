Suscribete a
Muere a los 93 años el escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte

Premio Castilla y León de las Artes en el año 2020, nació en Benavente

El escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte
El escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte

ABC

Zamora

El escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte ha fallecido este jueves a los 93 años, tal y como ha publicado el Ayuntamiento de Benavente (municipio en el que nació el artista), a través de las redes sociales del consistorio.

El presidente de la ... Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha compartido el mensaje del Ayuntamiento de Benavente en 'X', ha manifestado su pesar por el fallecimiento del escultor, que fue reconocido con el Premio Castilla y León de las Artes en el año 2020.

