El PSOE en Castilla y León tildó de agridulces los resultados electorales del domingo porque su partido fue la lista más votada en cinco capitales de provincia. Se conforman con poco los socialistas porque vuelven a perder las elecciones en la región y de forma muy evidente. Es un hecho que gobernarán con absoluta el ayuntamiento de Soria, y podrá negociar dos posibilidades reales: el ayuntamiento de Palencia y puede que diputación y ayuntamiento de León. El resto es un varapalo sin paliativos.

Los socialistas han perdido en Castilla y León, donde el PP gobierna con Vox, 40.000 votos y 459 concejales, mientras que el PP ha ganado casi 30.000 votos y 344 concejales. Vox ha crecido casi 50.000 votos y 245 concejales. Con estos datos y los resultados en otros territorios, seguir apelando al gobierno del miedo y del desastre, se convierte en un pobre argumento que pocos réditos da. Estas elecciones, aunque municipales, tenían un claro componente nacional que ha perjudicado a los socialistas y beneficiado al PP y a Vox.

La figura política de Pedro Sánchez es más rechazada que la de sus diputados regionales, alcaldes y concejales, que han resistido en muchos puntos bastante bien. Pero me sorprende la complacencia de las declaraciones de los responsables socialistas, que lejos de hacer autocrítica y reconocer que algo falla, inciden en argumentos que ya empiezan a sonar a excusas y que una amplia parte del electorado no tiene en cuenta. Vox deberá tomar nota de los resultados y no fiarlo todo a un momento que puede resultar puntual.

No hay más que analizar la nueva política para comprobar que un día tuvo su esplendor y ahora está en la ruina electoral. Nada como asumir responsabilidades para retratarse ante los electores y demostrar que se sabe gestionar y aparcar los populismos que, en muchos casos, acaban en ocurrencias o verdaderas 'frikadas' que conducen al desgaste y la división.

Noticia Relacionada Punto de vista Seguimos en campaña Luis Jaramillo

A Mañueco no le han salido mal las elecciones porque el PP regional mejora resultados. Gobernará en ocho diputaciones con mayoría absoluta y ayuntamientos tan emblemáticos como Valladolid, Segovia y probablemente Burgos y, sobre todo, se aleja del foco nacional Castilla y León con el único gobierno regional PP-Vox.

Sin tiempo para metabolizar los resultados, los partidos entran en una campaña nacional con la que Sánchez espera sorprender y sobrevivir. Con la autocomplacencia del PSOE regional lo más seguro es que tendrán otro batacazo.