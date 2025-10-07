Carlos Martínez apuesta por un plan para implantar parques tecnológicos en todas las provincias

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, manifestó ayer su apuesta por impulsar un plan estratégico de implantación de parques tecnológicos en todas las provincia de la Comunidad. Una iniciativa que incluirá en su programa electoral, según avanzó en declaraciones recogidas por Ical, durante su visita al Edificio M3 del Parque Tecnológico de la Universidad de Salamanca, dentro del término municipal de Villamayor de Armuña.

Martínez quiso conocer de primera mano «lo que se está haciendo bien» en Castilla y León, en referencia a un espacio que propone replicar en otras provincias para mitigar las «desigualdades» entre territorios que denunció en el ámbito de la transferencia del conocimiento generado en las universidades de la Comunidad. «Hay que generar esa relación que muchas veces es paralela y que no llega a cruzarse entre el conocimiento, la parte de las universidades, la parte privada y las propias administraciones públicas», explicó. En este sentido, atribuyó a las instituciones públicas el papel de «catalizadores de ese punto de encuentro».

Por tanto, continuó, el Parque Científico de la Universidad de Salamanca es «un ejemplo que se debería escalar a otras provincias». «Una de las reclamaciones que ponemos siempre encima de la mesa es que muchos de nuestros talentos que se forman en nuestra Comunidad, lamentablemente tienen que buscar un futuro de oportunidades fuera de la misma, precisamente por la ausencia de trabajo, por la ausencia de la creación de empleo, y por tanto, estamos despreciando ese capital social tan importante», apuntó.

«Territorializar»

Por esta razón, Martínez consideró que la Junta debiera «territorializar» estos parques científicos en cada una de las provincias. «Y además de esa territorialización de las oportunidades, de esa competitividad de la que tenemos que dotar al territorio desde las administraciones, también tenemos que conseguir que los ejemplos de parque científico, como Salamanca, Valladolid o León, tienen que ser, no solamente extrapolados a otras provincias, sino deben enriquecer cada una de las comarcas», añadió, informa Ical.

Estos espacios que, según especificó, estarían ubicados en cada una de las capitales de provincia y, desde ahí, podrían funcionar como «antenas» en muchas de las comarcas necesitadas de apoyo. Puso el ejemplo de la comarca en Béjar, «una zona degradada y castigada especialmente por la despoblación, que necesita de generación de oportunidades y, solo a través de la educación y de herramientas como esta, que ponen conocimiento a disposición de la iniciativa privada y a disposición de la propia administración, se pueden complementar esas sinergias», refirió.