Suscribete a
ABC Premium

La Junta de Castilla y León aplicará en enero la subida salarial a empleos públicos

El incremento en la nomina del 2,5% en 2025 y el 4 en 2026 supondrá 400 millones

La Junta retira de su tramitación en las Cortes la Ley de Violencia de Género por la «oposición» del PSOE

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ICAL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Junta de Castilla y León aplicará en enero la subida salarial a empleados públicos, lo que supondrá un montante total de 400 millones de euros ante la previsión de un incremento del cuatro por ciento en la nómina de 2026 ... y la aplicación con carácter retroactivo del aumento del 2,5 por ciento de 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app