La Junta de Castilla y León aplicará en enero la subida salarial a empleos públicos

La Junta de Castilla y León aplicará en enero la subida salarial a empleados públicos, lo que supondrá un montante total de 400 millones de euros ante la previsión de un incremento del cuatro por ciento en la nómina de 2026 ... y la aplicación con carácter retroactivo del aumento del 2,5 por ciento de 2025.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Economía y Empleo y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quien, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha garantizado estos ingresos que afectan a 100.000 empleados públicos de la Comunidad.

El portavoz ha explicado que la Administración autonómica «hará frente en el mes de enero» a estos pagos, que suponen «una subida salarial en 2026 del cuatro por ciento, más un efecto retroactivo del 2,5 por ciento correspondiente a una anualidad completa desde enero a diciembre del año 2025». En conjunto, la medida alcanzará «los 400 millones de euros», un cálculo en el que se tiene en cuenta el gasto de personal de la Administración autonómica y los pagos a las universidades públicas y centros educativos concertados.

Fernández Carriedo ha detallado que la masa salarial de la Administración autonómica «supera los 5.000 millones de euros» y que, si se incluyen las universidades y centros concertados, la cifra asciende «a los 6.000 millones». «Un 6,5 por ciento de esa cantidad -por el 4 por ciento de incremento más el 2,5 por ciento retroactivo- ronda los 400 millones de euros, que es la cifra que manejamos», ha concretado.

En cuanto al procedimiento administrativo, el consejero ha precisado que la aplicación de estas subidas exigirá «dos ámbitos de actuación»: uno presupuestario y otro legal. En el primero, la Junta realizará «las modificaciones presupuestarias correspondientes para poner el crédito en los programas que permitan el pago» y, desde el punto de vista normativo, al tratarse de una medida sujeta al Decreto Ley aprobado por el Gobierno y publicado en el BOE, «con mucha probabilidad será necesario un Decreto Ley de la Junta de Castilla y León» para su aplicación, «en las mismas condiciones y rango que la norma estatal».

«El Estado establece un máximo de incremento y nosotros aplicaremos ese máximo«, ha subrayado el portavoz, quien ha precisado que dicho aumento incorpora «un 2,5 por ciento más un 1,5 por ciento adicional, además de los atrasos de 2025».

Fernández Carriedo ha confirmado además que las cuantías correspondientes a los atrasos se abonarán «en la misma nómina del mes de enero, aunque con un concepto diferenciado donde figure claramente la cuantía retroactiva». De esta forma, ha asegurado, «resulta más sencillo para la gestión administrativa que emitir dos nóminas diferentes».

Asimismo, el consejero ha reconocido la complejidad operativa del proceso, dado que «hay empleados que han trabajado parte del año, otros que se han jubilado o cambiado de puesto, y otros que realizan guardias, con lo que las cantidades varían mes a mes». A pesar de ello, ha reiterado que la Junta «está en condiciones de realizar los cálculos y efectuar el pago durante el mes de enero».

Por último, Fernández Carriedo ha avanzado que, como en ejercicios anteriores, la Junta prevé abonar la mensualidad de diciembre junto a la paga extra «antes del Día de Nochebuena», con el objetivo de que los empleados públicos dispongan de esas cantidades «ante los gastos que se avecinan» y evitar cualquier retraso en su percepción.