El lastre en la mochila

Dónde colocar las deudas es lo de menos cuando de lo que se trata es que quien ha de responder de ellas son los mismos

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero,
Ignacio Fernández

Palencia

Comienza septiembre con un intento de nacionalización de manual: el Gobierno propone asumir una parte de los compromisos de deuda de las Comunidades Autónomas en pro de su sostenibilidad, no la del país. Mientras, la clase media, gran pagana de todo, experimenta crecientes incertidumbres sobre ... el futuro, porque para los ciudadanos no hay quitas en el IRPF ni rebajas en las deudas tributarias. Una legión de economistas discute la medida, por unilateral y discriminatoria, y organismos de control explican que así no se hacen las cosas: sin condicionalidad alguna, sin asunción de reformas estructurales, todo gratis para complacer a los que tienen capacidad de quitar el gobierno, que esa es la quita que les quita el sueño en La Moncloa.

