A qué hora se encienden las luces de Navidad en Valladolid y dónde están las calles iluminadas

Con diciembre a la vuelta de la esquina, el frío avanza imparable, solo superado en rapidez por los preparativos navideños. Fechas y horarios de los espectáculos, novedades… Y las luces de Navidad en Valladolid ya están listas para poder verse.

Horario de encendido de luces de Navidad

Las luces se encienden del ... 27 de noviembre al 18 de diciembre desde las 18.00 hasta las 22.00 horas pero a partir del 19 de diciembre al 6 de enero el horario será desde las 18.00 a 22.30 horas.

Se divide para los mismos periodos también en dos horarios la iluminación de la plaza Mayor y las localizaciones adyacentes en el centro histórico. Estas son: las calles Santiago, Pasión, Calixto Fernández de la Torre, Lencería y Ferrari, además de las plazas de Portugalete, Fuente Dorada, San Pablo, Rinconada y del Salvador.

Los horarios de la plaza son: del 27 de noviembre al 18 de diciembre desde las 18.00 hasta las 00.00 horas. Y del 19 de diciembre al 6 de enero de 18.00 a 1.00 horas.

Calles iluminadas esta Navidad 2025 en Valladolid

Las calles y ubicaciones más destacadas para ver las luces son la céntrica calle Santiago, la más comercial, con sus cajas de regalos; la plaza Mayor, coronada por el árbol; la plaza de Fuente Dorada, cuya fuente brillará con miles de luces; la plaza de San Pablo, que estrena belén luminoso y la plaza de Portugalete, con sus ocho arcos decorados con copos de nieve.

La empresa cordobesa Ximénez Iluminación repite como responsable de la instalación del alumbrado.

r. ortega

Espectáculos de luces y sonidos esta Navidad en Valladolid

La calle Santiago tendrá dos pases al día del 27 de noviembre al 18 de diciembre. Uno se realizará a las 19.30 horas y el otro 20.45 horas.

Desde el 19 de diciembre al 6 de enero se ampliará el número de espectáculos a tres, que darán comienzo a las 18.30, 19.30 y 20.45 horas. Asimismo, habrá un pase extraordinario a las 18.30 horas del 4 al 8 de diciembre y los días 12 y 13 de este mes.

Detalle de uno de los adornos junto a la Catedral de Valladolid R. ORTEGA

La plaza Portugalete comenzará la temporada navideña con dos pases diarios, a las 19.00 y 20.00 horas del 27 de noviembre al 17 de diciembre, para terminar con tres, a las 19.00, 20.00 y 21.15 horas del 21 de diciembre al 6 de enero. Estos horarios se romperán con actuaciones especiales a las 21. 15 horas del 4 al 8 de diciembre y los días 12 y 13, a las 22.00h el 18 y a las 21.45 el 19 y 20 de diciembre.

San Pablo proyectará en su fachada el espectáculo de videomapping 'La Controversia'. Los pases se harán el 6 y el 7 de diciembre a las 20.30, 21.15 y 22.00 horas.

¿Dónde está el gran árbol de Navidad?

Como marca la tradición, el lugar en el que se encuentra el árbol de Navidad de Valladolid es la plaza Mayor.

¿Cuál es la novedad principal?

El belén de la plaza de San Pablo se posiciona como lo novedad más espectacular de 2025. En él figuran los tres reyes magos y sus camellos a su llegada al pesebre, que, situado justo delante de la imponente iglesia de fachada plateresca, augura ser una vista digna de contemplación cuando su brillo ilumine las noches.