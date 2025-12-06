A qué hora es el encendido de luces de Navidad León y dónde están las calles iluminadas

Guirnaldas para los barrios, paraguas de luces para cinco plazas y un 'photocall' grande especialmente diseñado para los leoneses. Son algunos de los atractivos de esta Navidad en la capital leonesa, que vuelve a tener en el alumbrado uno de sus baluartes. Si no quieres ... perderte nada, puedes leer la guía de las luces de Navidad en la ciudad que te dejamos a continuación.

Encendido de las luces de Navidad en León

El alumbrado se produce todos los días entre las 18:00 y las 0:00, aunque hay distintas excepciones que se explican a continuación.

Horario de las luces de Navidad en León De lunes a jueves: de 18:00 a 0:00

Viernes, sábados y vísperas de festivo: de 17:30 a 2:00

Domingos y festivos: de 17:30 a 0:00

Días 24 y 31 de diciembre / 1 y 5 de enero: de 17:30 a 4:00

Las luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero

Ramo leonés en una de las céntricas calles, junto al Ayuntamiento ABC

Novedades esta Navidad 2025 en León

Entre las novedades de este año está la ampliación a una docena de los ramos leoneses, que tradicionalmente se colocan por la ciudad. Otras son una iluminación «especial» en la plaza Mayor, ya recuperada de las obras, los dos soldaditos que «escoltaran» al Consistorio de la plaza de San Marcelo, un árbol de luz en la plaza del Grano y una decoración creativa en la plaza de las Cortes Leonesas.

¿Dónde se encuentran los árboles de Navidad en León?

El gran árbol iluminará la plaza de Santo Domingo, pero en total 121 árboles contribuirán al brillo de la ciudad, dos de las cuales estarán en San Isidoro y la plaza del Grano.

Número de luces este 2025

La iluminación se extenderá este año para llegar a más zonas, según las demandas efectuadas por los ciudadanos, por lo que habrá más de 2,1 millones de leds y casi 100 arcos de luz presentes en la capital.