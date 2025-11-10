Suscribete a
Detenido por acosar y amenazar durante meses al propietario y trabajadoras de una clínica dental en Burgos

El arrestado llegó a causar desperfectos en un rótulo del establecimiento y acudir al domicilio particular del dueño

Amenazas dirigidas al propietario de una clínica dental en Burgos
ABC

Burgos

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre por acosar y amenazar durante meses al propietario y las trabajadoras de una clínica dental de la que fue cliente y a los que enviaba mensajes de whatsapp, dejaba post-it con mensajes intimidatorios, ... hasta que el mes pasado se presentó en el portal del dueño, al que amenazó con «romperle la cabeza».

