Condenado a 23 años y medio de prisión el acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022 en León

La sección tercera de la Audiencia Provincial de León condena a una pena de 23 años y medio de cárcel al acusado de matar a su madre en la Nochebuena de 2022.

La sentencia considera probados los hechos, después de que el jurado popular haya considerado a Alan Rubén T.S. culpable de ese delito, ... y le condena por un asesinato con alevosía y ensañamiento, con el agravante de parentesco y otro de amenazas, además de una indemnización de 5.000 euros para la hermana de la asesinada e inhabilitación absoluta y para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

