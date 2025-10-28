Suscribete a
Detectan preservativos falsificados y caducados en un establecimiento de Salamanca

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha pedido a las personas que los tengan que no los utilicen

Imagen de los productos afectados
Imagen de los productos afectados

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado este martes de que se ha detectado la venta de unidades falsificadas de dos modelos de preservativos de la marca Durex en un establecimiento comercial en Salamanca.

Los productos afectados son ' ... Mutual Climax', con número de lote 0010471127 y fecha de caducidad 2026-10, y 'Pleasuremax', con número de lote 0010471127 y fecha de caducidad 2026-10. La AEMPS ha facilitado estos datos para que los usuarios puedan comprobarlos, en caso de disponer de preservativos de dichos modelos, en la parte inferior del cartonaje.

