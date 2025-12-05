Suscribete a
Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

El consejero de Castilla y León, a la ministra de Sanidad: «Solo se dedica a hacer propaganda y mala»

Alejandro Vázquez tacha a Mónica García de «irresponsable» y le pide que derogue el Estatuto Marco

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante una visita al Hospital de León
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante una visita al Hospital de León ICAL

León

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se ha mostrado este viernes contundente en las críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ha acusado de «no ejercer su responsabilidad«. »Solo se dedica a hacer propaganda y además mala. Es ella la ... que tiene el ámbito de competencia para retirar ese Estatuto Marco y volver a empezar. Si realmente es sensata y si realmente quiere hacer algo por la sanidad y no mera propaganda y mero brindis al sol, que lo derogue, porque es un ejercicio absoluto de irresponsabilidad».

