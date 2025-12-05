El consejero de Castilla y León, a la ministra de Sanidad: «Solo se dedica a hacer propaganda y mala»

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se ha mostrado este viernes contundente en las críticas a la ministra de Sanidad, Mónica García, y la ha acusado de «no ejercer su responsabilidad«. »Solo se dedica a hacer propaganda y además mala. Es ella la ... que tiene el ámbito de competencia para retirar ese Estatuto Marco y volver a empezar. Si realmente es sensata y si realmente quiere hacer algo por la sanidad y no mera propaganda y mero brindis al sol, que lo derogue, porque es un ejercicio absoluto de irresponsabilidad».

«Ha conseguido algo que es prácticamente imposible y es que todos los sindicatos estén en desacuerdo y han convocado diferentes modalidades de huelga, lo cual dice bien a las claras lo que hemos dicho en las comunidades autónomas, que hemos estado en un aspecto absolutamente marginal en la negociación », ha señalado Vázquez en una visita al Complejo Asistencial Universitario de León.

«Realmente es muy difícil siempre la unanimidad de las fuerzas sindicales y esta señora la ha conseguido, pero en contra», ha remarcado antes de insistir en hacer un llamamiento para que ese documento sea retirado «porque realmente es muy grave lo que sucediendo en este país, es decir, que haya convocadas muchas huelgas a lo largo de los próximos días y huelgas periódicas a lo largo del próximo año».

Respecto a la polémica generada en torno al hospital madrileño de Torrejón de Ardoz, el responsable autonómico de Sanidad comentó que en Castilla y León no existe ningún centro hospitalario que tenga el mismo modelo de colaboración público-privada. Sobre la posible manipulación de listas de espera por intereses económicos se ha mostrado rotundo. «Verdaderamente me parece una situación absolutamente horrible. Si eso es así como se cuenta y no tengo por qué dudarlo, hay que revertir inmediatamente y la Comunidad de Madrid debe intervenir en ese hospital», informa Ical.

«Nosotros no tenemos ningún problema porque no tenemos ningún hospital en el cual se gestione la asistencia sanitaria por parte de una entidad privada», ha recalcado antes de recordar que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con menor dedicación de su presupuesto a conciertos externos. «Aquí solamente utilizamos el tema externo cuando no nos queda más remedio y no tenemos ningún modelo de hospital que gestione como el Torrejón», ha concluido.