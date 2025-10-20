Carlos Martínez anuncia la abstención del PSOE para que el techo de gasto pueda ser aprobado por las Cortes

Se van despejando las incógnitas para el pleno de este miércoles en las Cortes de Castilla y León y, la más importante de todas, la del techo de gasto para 2026, paso previo e ineludible para que se aprueben los presupuestos, que saldrá ... adelante gracias a la abstención del Grupo Socialista.

La postura la ha avanzado este lunes el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, quien la ha justificado en que «lo hemos dicho siempre, aunque sea la carta de a Reyes Magos, estamos por aprobar los presupuestos para no perder ni un solo minuto». «Por tanto, contarán con la abstención, a ojos cerrados, en el techo de gasto», ha insistido, aunque ha terminado por lanzar una advertencia, la de que «no será el mismo posicionamiento con los presupuestos», ya que, con el primer trámite aprobado, «no van a tener excusas para sentarse a negociar y ponerse a trabajar de verdad que es lo que les ha faltado en los últimos 38 años», el alusión a la Junta y al PP.

Más duro se ha mostrado con el otro gran asunto que se tendrá que dilucidar este martes y que no es otro que la decisión de la Mesa de las Cortes sobre la pertinencia o no de tramitar el proyecto de ley de presupuestos tal y como se registró el pasado miércoles en el Parlamento. El PSOE y también Vox reclamaron un informe jurídico a la letrada mayor-también al Consejo Consultivo- para saber si tenía «validez» un documento al que le faltaba una de las 21 secciones (la del presupuesto del Legislativo y las cuatro instituciones propias), llegaba sin tener aprobado el techo de gasto y sin contar con una ley de medidas fiscales, como es habitual.

Ante la reunión de la Mesa para conocer el citado informe, Carlos Martínez se ha mostrado convencido de que la letrada y secretaria general de las Cortes «va a dar la razón no al Partido Socialista, que no la tiene por qué tener, sino a la legalidad y a la normativa de la que nos hemos dotado en Castilla y León».

Por ello, ha apuntado, «no es una cuestión de posicionamiento político, es una cuestión de posicionamiento legal» por lo que considera que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, «el martes volverá a recibir la enésima bofetada legal de esta legislatura» por presentar un proyecto de ley que, según el dirigente socialista «es un borrador hecho deprisa y corriendo, como un mero trámite, con un 'cortapega' en el que se ha olvidado de alguno de los artículos.

«A quién hay que exigirle al menos lo mínimo legal es al Ejecutivo autonómico que debe cumplir con sus leyes y reglamentos y que tenga una voluntad cierta de consenso y acuerdo», concluyó el secretario general del PSCL.