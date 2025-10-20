Suscribete a
Carlos Martínez anuncia la abstención del PSOE para que el techo de gasto pueda ser aprobado por las Cortes

«A ojos cerrados, aunque sea la carta a los Reyes Magos, no podemos perder ni un minuto más», asegura el líder socialista

Castilla y León activa la precampaña electoral con los presupuestos en el centro del debate

El secretario autonómico del PSOE. Carlos Martínez
El secretario autonómico del PSOE. Carlos Martínez ICAL
Montse Serrador

Montse Serrador

Valladolid

Se van despejando las incógnitas para el pleno de este miércoles en las Cortes de Castilla y León y, la más importante de todas, la del techo de gasto para 2026, paso previo e ineludible para que se aprueben los presupuestos, que saldrá ... adelante gracias a la abstención del Grupo Socialista.

