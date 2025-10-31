Suscribete a
ABC Premium

Cae un grupo que estafó 500.000 euros a unas 500 personas con seguros falsos

La Policía Nacional detiene a cuatro personas, tres de ellas en Zamora y una en León

Detenida en Valladolid una asesora financiera por estafar a varios de sus clientes más de 122.000 euros

Cae un grupo que estafó 500.000 euros a unas 500 personas con seguros falsos

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas, tres de ellas en Zamora y una en León, por su presunta implicación en la estafa a unas 500 personas, con un perjuicio económico de unos 500.000 euros, mediante la venta de pólizas de seguros ... de vehículos fraudulentos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app