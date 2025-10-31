Cae un grupo que estafó 500.000 euros a unas 500 personas con seguros falsos

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas, tres de ellas en Zamora y una en León, por su presunta implicación en la estafa a unas 500 personas, con un perjuicio económico de unos 500.000 euros, mediante la venta de pólizas de seguros ... de vehículos fraudulentos.

Los detenidos utilizaban una red social para ofrecer los seguros y captar las futuras víctimas y, una vez que recibían el pago de los servicios, realizaban el alta de los contratos de manera online mediante las plataformas de las aseguradoras aportando datos falsos.

La investigación se inició tras la denuncia de una compañía aseguradora, que informó de que se estaban solicitando cientos de pólizas de vehículos de forma fraudulenta. Tras varias gestiones, los agentes constataron que los investigados, para atraer a nuevos clientes, publicitaban los servicios a través de un anuncio en el perfil de una red social, en la que simulaban ser una compañía para la contratación de seguros. Para dar mayor veracidad, incluso constaba el teléfono de contacto y el horario de apertura de la oficina.

Las víctimas eran principalmente personas dedicadas a la compra-venta de vehículos o que cambiaban de coches con cierta asiduidad, por lo que necesitaban coberturas de seguro solo durante días o meses. En muchos casos no se percataban del fraude, ya que no tuvieron que hacer uso de la póliza por no haber tenido ningún accidente. En cambio otros se dieron cuenta de la estafa al haber sido identificados en un control policial y ser sancionados por carecer de seguro.

El grupo criminal contaba con una estructura piramidal liderada, en la cúspide, por el cabecilla, dedicado a controlar toda la actividad delictiva. En un segundo escalón se encontraban las mulas, que prestaban su identidad para la apertura de cuentas bancarias donde se recibían los fondos a través de una aplicación de pago instantáneo.

El principal investigado realizaba el alta de los contratos de manera online a través de las plataformas de las aseguradoras, aportando la matrícula verdadera del vehículo que la víctima solicitaba, mientras que el resto de datos eran falsos o usurpados, de forma que evitaban que se les relacionase con las estafas. Las compañías, al comprobar que las cuentas bancarias proporcionadas eran falsas, realizaban la devolución de los recibos y cancelaban la póliza.

Finalmente, una vez identificados los cuatro miembros del grupo criminal, se logró la detención de cuatro personas, entre ellas el cabecilla del grupo. Todos ellos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, intrusismo profesional, usurpación del estado civil y falsedad documental.