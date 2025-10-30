Suscribete a
La Guardia Civil halla 9.000 kilos de carne putrefacta en una nave cárnica de Salamanca

El titular de la actividad está propuesto para sanción ante el incumplimiento de la normativa sanitaria

Carne en avanzado estado de putrefacción
Carne en avanzado estado de putrefacción cAPTURA DE UN REEL de la guardia civil DE SALAMANCA

ABC

Salamanca

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, en coordinación con veterinarios de la Junta de Castilla y León, han hallado unos 9.000 kilos de carne en avanzado estado de putrefacción en una ... nave cárnica ubicada en el municipio salmantino de Montejo.

