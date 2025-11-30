«La ayuda al alquiler me estabiliza todo el año y me da la tranquilidad de poder arreglar la lavadora»

Ana Cebrián volvió a Valladolid, su ciudad natal, hará unos quince años, cuando sus hijos -que hoy avanzan en la veintena- eran pequeños. «No soy muy buena para las fechas», ríe ella, pero «siempre fui muy independiente». Cuando se divorció, dejó atrás su vida en ... Madrid y se reinstaló en la capital del Pisuerga «con una mano delante y otra detrás». Ha atravesado varias etapas: un trabajo, un ERE en plena crisis, otro y, finalmente, el actual, como agente de seguros. «Cuando estaba casada no tenía problemas económicos, pero volví y tuve que trabajar durísimo», reconoce, para añadir que «era más joven y creía que podía con todo, pero esos años tan horribles hicieron mella».

Cuenta que tener consigo a sus hijos siempre la hizo feliz, pero que un día se desahogó charlando con su hermana: «Le comenté que los alquileres estaban altísimos, que no llegaba a fin de mes», explica, y fue ella la que le respondió que creía que daban ayudas. Al principio «no daba crédito» y pensaba que era algo «electoral» o engañoso, pero al ponerse investigar y llamar al teléfono de atención «me dieron todas las explicaciones sobre el papeleo», añade Ana, que siguió las instrucciones y esperó. «Estuve pendiente y en unos meses me hicieron el ingreso», afirma.

Esta será la tercera convocatoria a la que se presente. «Se aprecia mucho porque ves que no es una trola, que es real, tangible», indica, «y te soluciona la vida porque permite que hagas un pequeño ahorro o la tranquilidad de poder arreglar la lavadora si se estropea», defiende esta beneficiaria, «muy agradecida». «Estas son las ayudas verdaderas, porque son las que te permiten la ilusión, las que te motivan a trabajar y a vivir», desarrolla.

También ensalza el mensaje positivo de un 'empujoncito' para «hacer las cosas bien» en lo poco, ante una sociedad en la que a veces prospera quien se salta las reglas o «trabaja bajo cuerda». «Cumplo como ciudadana y por fin tengo mi recompensa», celebra, para agradecer ese comprobante en carne propia de que la administración «está haciendo algo por las personas».

Estas ayudas se conocen más ahora, hay más información en redes y «si veo a alguien en mi situación, se lo digo», dice Ana. «Y cada vez habrá más solicitantes, porque los alquileres están muy altos», lamenta. En el momento en el que no hay dos sueldos, todo se complica, pero herramientas como esta devuelven la «estabilidad» perdida. «Hay que valorar lo que tenemos, apreciar cuando las cosas se hacen bien y premiar ideas así», concluye.