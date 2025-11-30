Suscribete a
«La ayuda al alquiler me estabiliza todo el año y me da la tranquilidad de poder arreglar la lavadora»

Ana Cebrián se ha presentado en tres ocasiones a la convocatoria: «Se aprecia mucho porque ves que no es una trola, que es real, tangible»

Impulso a las ayudas al alquiler para «vulnerables» sin «intervenir el mercado»

Una mujer observa el escaparate de una agencia de alquiler de viviendas R. ORTEGA
Clara Rodríguez Miguélez

Valladolid

Ana Cebrián volvió a Valladolid, su ciudad natal, hará unos quince años, cuando sus hijos -que hoy avanzan en la veintena- eran pequeños. «No soy muy buena para las fechas», ríe ella, pero «siempre fui muy independiente». Cuando se divorció, dejó atrás su vida en ... Madrid y se reinstaló en la capital del Pisuerga «con una mano delante y otra detrás». Ha atravesado varias etapas: un trabajo, un ERE en plena crisis, otro y, finalmente, el actual, como agente de seguros. «Cuando estaba casada no tenía problemas económicos, pero volví y tuve que trabajar durísimo», reconoce, para añadir que «era más joven y creía que podía con todo, pero esos años tan horribles hicieron mella».

