Suscribete a
ABC Premium

Impulso a las ayudas al alquiler para «vulnerables» sin «intervenir el mercado»

El presupuesto aumenta «de forma proporcional» ante la expectativa de 35.000 solicitantes de familias «con recursos limitados»

Mañueco insta a Isabel Rodríguez a aportar 306 millones más a vivienda en Castilla y León para «cumplir sus propias declaraciones»

La nueva convocatoria de ayudas al alquiler espera alrededor de 35.000 solicitantes
La nueva convocatoria de ayudas al alquiler espera alrededor de 35.000 solicitantes R. ORTEGA
Clara Rodríguez Miguélez

Clara Rodríguez Miguélez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A punto de comenzar el plazo para pedir las ayudas al alquiler de Vivienda -desde el próximo lunes-, el presupuesto de esta convocatoria se anuncia ocho millones de euros mayor que el del año pasado: los 19,5 millones de 2024 se convierten en ... 27,5 millones ante la previsión de un número creciente de demandantes que, según los cálculos de la administración autonómica, podría ser de en torno a 35.000 en esta ocasión. La Junta ha decidido así poner más dinero encima de la mesa, ya que, aunque la concurrencia es competitiva, en las últimas cuatro convocatorias no se ha dejado fuera a ningún solicitante que cumpliera los requisitos. La intención es que así siga para llegar a «unos perfiles muy amplios» pero siempre de «familias claramente vulnerables», apunta la directora general de Vivienda, María Pardo Álvarez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app