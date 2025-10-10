Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo: «El Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad»

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de CyL producirá el documental 'Memoria revelada'

Gira en torno a la importancia del fotoperiodismo a la hora de dejar testimonio dolor, conformando un archivo visual que ayude a no olvidar a las víctimas

El exnovio de la enfermera vallisoletana asesinada en Bruselas admite en el juicio haberla matado con 153 puñaladas

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de CyL producirá el documental 'Memoria revelada'
La Asociación de Víctimas del Terrorismo de CyL producirá el documental 'Memoria revelada' AVTCYL

ABC

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AvtCyL) ha comenzado la grabación del documental 'Memoria revelada', un proyecto audiovisual que gira en torno a la importancia del fotoperiodismo a la hora de dejar testimonio gráfico del terror y dolor provocado por ... el terrorismo, conformando un archivo visual que sirva como prueba histórica y que ayude a la sociedad a no olvidar a las víctimas, informa Ep.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app