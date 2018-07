Los sindicatos, «sorprendidos» por las «reticencias» de Cecale para aceptar la subida del sueldo mínimo UGT y CCOO no llegan a un acuerdo con la patronal para transponer en la Comunidad el III Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva

SERGIO GARCÍA

VALLADOLID Actualizado: 20/07/2018 19:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los sindicatos se han mostrado «sorprendidos» ante la negativa de la patronal de trasponer el Acuerdo Nacional para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en la Comunidad tras la reunión de los secretarios generales de Castilla y León de UGT, Faustino Temprano, y de CCOO, Vicente Andrés, con Cecale, con su presidente, Santiago Aparicio, a la cabeza. El acuerdo, aprobado el pasado 5 de julio en Madrid por los presidentes de la CEOE y Cepyme, así como por los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO proponía la «recuperación de los salarios en España» con medidas como la subida del sueldo mínimo hasta los 14.000€ anuales.

Los sindicatos han salido «muy disgustados» de una reunión que han calificado de negativa al no haber conseguido algo que consideraban «sencillo». El líder de CCOO ha comparado la actuación de la patronal con «poner una pared al avance en común» ya que, como han dejado claro los sindicatos, «si no hay una transposición de la AENC, no se puede avanzar en otras materias». Según ha confirmado Temprano, las razones que ha dado Cecale para no firmar es que «creen que creará conflictividad interna en el ámbito empresarial de Castilla y León». No obstante, los líderes sindicalistas han objetado al decir que piensan que el «verdadero problema» que tiene la patronal es la subida de salarios.

Los sindicatos han advertido que «no van a aceptar de forma pacífica el rechazo del acuerdo». No obstante, han puntualizado que existen otras maneras de actuar para evitar cualquier conflicto, ya que las Cortes de Castilla y León aprobaron el pasado mes de junio una proposición no de ley por la que se disponían a mediar en un posible conflicto entre patronales y sindicatos. «No sabemos si tendremos que usar esta proposición; esperamos que la madurez de sindicatos y patronal se imponga para evitarlo», ha declarado Andrés.

Las organizaciones sindicales también han confirmado que Cecale dará una respuesta antes del próximo 30 de julio que esperan que sea «positiva». En el caso de la oposición de la patronal, Andrés ha declarado que con ello se «rompería» un proceso bilateral iniciado en 2015 tras 10 años de «sequía» en las relaciones. «Una negativa nos pondría en una situación difícil al quedar en peligro otros campos donde si trabajamos en común», ha añadido.