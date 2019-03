«Si Cs va contra las malas prácticas, no puede ofrecer a Clemente» Francisco Igea, diputado por Valladolid, se mide en las primarias con la expresidenta de las Cortes de Castilla y León para ser el cabeza de cartel en las autonómicas

Arrancó el proceso de las primarias más reñidas de España consciente de las dificultades de ganar tras el apoyo de la Dirección Nacional de Ciudadanos a su contrincante, la hasta hace dos semanas presidenta de las Cortes regionales (PP), Silvia Clemente; pero el apoyo de los afiliados recibido estos días de campaña le hacen verse como vencedor. A tres días de conocerse el resultado, este médico y diputado por Valladolid confía en que su partido apueste por la «regeneración».

-¿Qué ha cambiado estos días para verse ya como ganador?

-Estamos muy ilusionados. Todos los actos a los que vamos y los comentarios en redes sociales son a favor e ilusionantes. Creo que vamos a ganar estas primarias y nos va a permitir lo más importante, ganar las autonómicas, que es lo que nos jugamos de verdad. Este proceso nos permitirá llegar a la Junta por la vía rápida.En estos pocos días he creado una ola de ilusión.

-Por lo tanto, ¿el apoyo del aparato a Clemente no es garantía de nada?

-Luis Garicano y yo también somos aparato al ser miembros de la Ejecutiva. No creo que esté en desventaja. Tengo apoyo de diputados y de miembros de la Ejecutiva y eso garantiza que son unas primarias abiertas.

-¿No ha faltado ecuanimidad de los dirigentes nacionales de Cs?

-Han hecho lo que tenían que hacer: si invitas a un candidato a tu casa hay que presentarlo. Conmigo no estuvieron porque soy de la casa, ya me conocen. Yo por eso no me voy a quejar.

-¿Si no se hubiera presentado Silvia Clemente, habría dado el paso?

-No, porque yo tenía planteado seguir en el Congreso llevando la política sanitaria del partido. Pero vi muchos riesgos y decidí hacerlo.

-Además de pertenecer a Cs desde su creación, ¿qué ofrece Igea distinto de Clemente?

-Coherencia con el mensaje. Cuando decimos a los castellano y leoneses, que llevan 30 años de poder omnímodo del PP, que es la hora del cambio, la regeneración, la ilusión, acabar con la política clientelar y con todos los años de malas prácticas, no podemos ofrecer a esta candidata. Es evidente que no podemos presentar con ilusión y esperanza a esta persona. No lo ha entendido nadie en Castilla y León.

-¿Cree que en Madrid sabían lo que suponía fichar a Clemente?

-Les di toda la información que pude en los pocos días que tuve. Lo valoramos y discutimos. Es una apuesta política que no está exenta de racionalidad y de números, pero no se contaba con una visión cierta y real de lo que suponía su candidatura, del conocimiento de los que aquí vivimos y sabíamos del impacto que iba a suponer. Esa información les faltó.

-Dice que Clemente no es regeneración porque lleva 20 años en el PP, pero también habla de «luces y sombras» en su trayectoria. ¿Se refiere sólo a las subvenciones que recibió su marido y están judicializadas?

-Nadie me ha oído hablar en esta campaña de esas polémicas ni de ninguna otra. Ya está la Justicia haciendo su trabajo. Lo que decimos es que una persona que ha estado hasta hace tres días de número dos en las instituciones de Castilla y León y la encargada del programa del PP era muy difícil vender que simboliza el cambio.

-En una tierra como la suya, ¿el transfuguismo se paga?

-Hay casos que han ido bien, pero lo malo de éste es la escenificación, la prontitud, la agresividad con su anterior partido.

-¿Clemente suma o resta a Cs?

-Nos resta en credibilidad, potencia, coherencia, ánimo y aliento dentro del partido. Y decepciona al votante.

-¿Qué le parece la campaña sin luz ni taquígrafos de su contrincante?

-Es difícil de entender y más en un partido que tiene como esencia la transparencia y la libertad de prensa.

-Si gana el sábado, ¿pone en un aprieto a Rivera y Villegas?

-No se han manifestado claramente.

-Cs ficha a izquierda y derecha. ¿Eso se penaliza?

-Es lo propio de un partido de centro.

-¿El PP estará más tranquilo si gana usted ante posibles pactos tras el 26M?

-No, estará más inquieto.