«Veo una recesión en ciernes que nos exigirá un mayor trabajo y sacrificio»

Responsable de la sociedad de garantía recíproca más importante de España, pero también presidente de Empresa Familiar de Castilla y León y de la salmantina Plásticos Durex, César Pontvianne, visualiza «una recesión en ciernes» que, aunque «no será» como la que arrancó en 2007, obliga a «crear cortafuegos» cuanto antes. Desde su posición garantiza que Iberaval estará «al lado de las empresas» si vienen «mal dadas».

-Lleva pocas semanas en el cargo, pero desde el primer día ha repetido que son la sociedad de garantía recíproca líder en España. ¿Es un logro para Castilla y León que quizá no está demasiado valorado?

-Lo he repetido porque aquí somos muy poco dados a presumir de lo que tenemos y éste es un ejemplo. El empresario castellano y leones suele decir poco lo que hace. Somos muy metidos para adentro. Nuestros números, con más de 27.000 socios y 800 millones de riesgo vivo, son para que la Comunidad esté muy orgullosa.

-¿Si tuviera que decir uno, cuál sería el objetivo fundamental del plan estratégico que prevén presentar este año?

-Consolidar el crecimiento y seguir mejorando nuestras magnitudes.

-Habló de llegar a provincias donde Iberaval no tiene presencia. ¿Cuál es el mapa de influencia que quieren alcanzar y en qué plazos?

-Creo que tenemos que seguir profundizando en los territorios en los que ya estamos. En Galicia y en Madrid, por ejemplo, tenemos muchas capacidad de crecimiento. Hemos estudiado otras opciones, pero vamos a ir paso a paso. Tenemos que ir donde podamos ocupar un hueco.

-¿La situación de dificultad por la que atraviesa Avalmadrid puede ayudarles a mejorar allí su presencia?

-Madrid es el motor principal de España y tenemos una capacidad de mejora muy importante. No queremos el mal ajeno y sí el bien común. Tenemos una función social y hay negocio para todos.

-¿Tiene posibilidad Iberaval de ayudar a empresas de mayor tamaño o deben seguir centrados en las micropymes y pymes?

-Nuestro nicho principal son los emprendedores, pero también apoyamos a empresas mayores en unos proyectos donde, además, la calidad del riesgo es muy buena.

-¿Es un hándicap irreversible para la economía de Castilla y León que su tejido empresarial esté conformado básicamente por empresas con muy pocos trabajadores?

-Es una hándicap para España. El tamaño medio de nuestras empresas es ridículo comparado con otros sitios y con los retos que tenemos por delante. Es reversible con políticas claras y con mucha comunicación para que se pierda el miedo a crecer. Si no lo hacemos, va a ser muy difícil competir en el mundo que tenemos ya hoy. De las miles de empresas que hay en Castilla y León si conseguimos que algunas pierdan ese miedo ya será un éxito.

-¿El hecho de compatibilizar la presidencia de Iberaval con la de Empresa Familiar de Castilla y León puede traerle alguna complicación?

-Tenemos una relación estupenda. El mayor riesgo es a nivel familiar, pero ahí tengo a mi mujer, que es una crack. La presidencia de Empresa Familiar la dejaré a principios del próximo año, que es cuando toca. No he pensado en irme antes. Cuando entro en un proyecto lo hago con una fecha final y con objetivos.

-EFCL a veces ha sido exigente con la Junta y la Junta es socio principal de Iberaval...

-Cuando Iberaval me propuso ser presidente sabía lo que compraba. Voy a dar mi opinión con hechos y razones. Las cosas que hace bien la Junta, que son bastantes, habrá que decirlas, como también las que hacen mal.

-¿El siguiente paso es saltar a la política?

-Ese paso no lo voy a dar. Te lo aseguro. Aunque no eres el primero que me lo pregunta.

-Da el perfil.

-Porque soy muy simpático (ríe)

-¿Le da tiempo a atender a su empresa?

-Eso es lo fundamental y lo que da de comer a los míos. El día tiene 24 horas y el tiempo lo saco, por desgracia, de quitárselo a la familia pactando con ellos. Es el acuerdo más duro al que he llegado en mi vida, sobre todo porque he sido padre hace poco más de un año.

-José Rolando Álvarez también presidía Grupo Norte e Iberaval a la vez. ¿Su sombra es alargada?

-José Rolando ha hecho una labor fabulosa aquí y esa sombra siempre es alargada.

-¿Qué le aconsejó?

-Que cuidara a la gente.

-¿Las empresas, generalmente las pequeñas, recurren a ustedes más por dificultades puntuales o por nuevas inversiones?

-Lo más habitual es un ayuda para crecer y para montar negocios, pero también hemos hecho funciones de salvavidas en algunas ocasiones siempre y cuando cumplieran con los requisitos. Estar aquí y firmar las cuentas para mi y para todos los consejeros significa avalarlo con nuestro patrimonio personal.

-Aunque usted confía en superar el récord de operaciones de Iberaval, también dejó claro que van a llegar dificultades para las empresas. ¿Se refiere a una desaceleración económica o a una nueva recesión?

-En mi negocio vendo el 90 por ciento fuera y me paso mucho tiempo en Alemania, Estados Unidos,... y allí están las cosas bastante complicadas. Veo mas una recesión en ciernes que una desaceleración. Hay que tomar medidas para evitar lo que puede ocurrir, crear ciertos cortafuegos.

-¿Pero prevé una recesión como la de 2007?

-No. Creo que aquello no se va a repetir nunca. Toco madera. Pero sí va a haber una recesión. España ha tenido años de mucho viento a favor y los gobiernos no han tomado medidas para encarar mejor lo que viene.

-¿Qué recomendaría ante este augurio a los empresarios?

-Si yo supiera que consejo dar en estos casos... No tengo la varita mágica. En Castilla y León siempre hemos afrontado las tormentas con trabajo y sacrificio y va a hacer falta.

-¿Y a los políticos?

-Les pido lo mismo y que no nieguen la mayor. Cuando hay un problema lo primero es reconocerlo y adelantar medidas. Ya vimos a lo que nos llevó cuando se hablaba de brotes verdes.

-¿Confía en que la clase política lo haga ahora de otra manera?

-Espero que hayan aprendido. Leer gráficos todos sabemos hacerlo. Les pido que no se queden en su despacho y que vayan a la economía real. Que no se agarren al dato bueno.

-¿Si se da esta situación negativa prevén que haya muchas más empresas que recurran a ustedes y si es así rebajarán sus exigencias para prestar su ayuda?

-En la anterior crisis, que fue la peor de la economía moderna, Iberaval decidió seguir analizando proyectos y continuó apoyando lo que era viable. Esa política no va a cambiar conmigo. Si vienen mal dadas, nosotros vamos a seguir al lado de las empresas.

-¿Pero podría dispararse la morosidad?

-Analizaremos mas operaciones, pero tampoco vamos a poner en riesgo la entidad. Eso si, maximizaremos nuestros recursos para llegar al mayor número de empresas posibles

-¿Qué futuro le augura al Gobierno de coalición que conforman en Castilla y León?

-Las coaliciones han llegado para quedarse. En Castilla y León se ha hecho lo que los votantes pedían a los partidos, que es ponerse de acuerdo. Ahora falta saber si han entendido el mensaje de cuáles son los problemas de los ciudadanos y las empresas para poner soluciones.

-¿No cree entonces en la vuelta del bipartidismo?

-Esto cambia todos los días, cada hora y en cada tuit y es alucinante, pero creo que se va a mantener unos años porque no veo dos fuerzas hegemónicas de nuevo.

-¿Alguna petición o exigencia como empresario?

-Que nos escuche y que nos deje ayudar, que nos vea como parte de la solución. El empresariado es muy dado a quejarse, pero cuando nos piden colaboración trabajamos codo a codo con ellos. Tengo experiencias con el gobierno anterior de la Junta muy positivas con un plan de crecimiento de empresas que ha permitido mantener más de 4.000 empleos y generar otros 1.800. Es la leche y apenas lo hemos visto en los medios.

-¿Afecta realmente al empresario la falta de un gobierno central?

-Muchísimo. Llevamos dos años con presupuestos prorrogados y hay que tomar medidas. Es una auténtica locura. Me da igual quien gobierne. O se toman decisiones o el que venga se va a encontrar aquí con un tomate muy difícil de levantar. Parece que nos encanta esta situación y puede que cuando haya gobierno a lo mejor el viento ya haya cambiado. Si es así, tendríamos un problema muy serio porque donde dijimos que teníamos x ingresos ahora serán x menos diez teniendo que dar de comer igualmente a todo el mundo.

-¿Vamos de nuevo a elecciones?

-Eso es una pregunta de sensaciones. La cabeza me dice que va a haber elecciones, pero también pensaba que no se iba a llegar a este momento. Hay tantos intereses calculadas y tan poca altura de miras.