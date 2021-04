Nuevo récord de vacunación en Castilla y León con 32.967 dosis administradas en un día Mañueco presume de haber inoculado dosis al 1,37% de la población de la Comunidad este jueves

Castilla y León ha vuelto a superar este jueves su récord de vacunación al lograr administrar 32.967 dosis en un sólo día, lo que supone llegar al 1,37 por ciento de la población de la Comunidad en un sólo día.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presumido en un mensaje en Twitter de la capacidad de vacunación de los equipos sanitarios de Castilla y León, que han logrado inocular vacunas a casi 33.000 personas.

«Si el Gobierno de España nos proporciona vacunas con regularidad, seremos capaces de cumplir con el objetivo de inmunización de grupo en verano», añade en su mensaje Fernández Mañueco, que acompaña al texto con una fotografía de la vacunación en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Mientras, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta, Francisco Igea, ha cifrado en el 20 por ciento las personas llamadas a vacunarse que no están acudiendo. Un porcentaje que, según explica, no preocupa a los responsables autonómicos puesto que algunos pacientes no pueden acudir por haber pasado recientemente el virus, u otras consideraciones.

Igea ha aprovechado su comparecencia en la Delegación Territorial de Salamanca para disuadir a aquellas personas mayores que están acudiendo a los centros de vacunación a última hora para ver si sobran dosis y se las pueden dispensar. Algo que reconoce está pasando en la provincia charra y también en otros lugares. «Hay que acudir por fecha de nacimiento. No ha lugar a acudir a ver si sobra algo. Ha pasado en algunos otros sitios y nuestro llamamiento reiterado es que acudan cuando proceda», reclama.