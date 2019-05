Mañueco: «Estamos orgullosos de esta Castilla y León y no tenemos que hablar mal de ella para ganar votos» El candidato del PP acusa a Tudanca de ver la Comunidad como «trampolín» a Madrid y carga contra el «candidato veleta» de Cs

«Orgulloso» de Castilla y León, el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recalcado que «nosotros no tenemos que hablar mal de esta tierra para conseguir votos». Así lo ha dicho, en un acto de campaña de Valladolid de presentación de candidatos del PP a las alcaldías en alusión a las críticas que otras formaciones hacen de la situación de la Comunidad como estrategia para recabar apoyos.

No ha sido la única crítica a los aspirantes de otras formaciones, con puyas directas tanto al socialista Luis Tudanca como al cabeza de cartel de Ciudadanos, Francisco Igea. «Somos la única alternativa a Pedro Sánchez», ha clamado el también presidente regional del PP, alertando también del riesgo para la Comunidad de ese gobierno «inexperto» y «que se subió al tren de la radicalidad que no lleva a ninguna parte» que supone aquí su «discípulo», en referencia a Tudanca. Alguien, ha señalado, que «quiere únicamente a Castilla y León como trampolín a la política en Madrid».

También críticas al «candidato veleta», en referencia a Francisco Igea, a quien ha reprochado que mientras en Madrid Ciudadanos dice «no» al «sanchismo», en Castilla y León no lo hace. «De los veletas no nos podemos fiar», ha alertado, aprovechando para echar sal en la herida del pucherazo de las primarias en la Comunidad. «¡Han demostrado que no son capaces ni siquiera de organizar unas primarias, cómo van a gobernar!», ha exclamado.

«Quiero ser un presidente de centro y centrado en Castilla y León y sus gentes», se ha reivindicado Fernández Mañueco, quien ante más de doscientos candidatos a alcaldías ha defendido el compromiso del PP con el mundo rural y los servicios que allí se presentan. «Somos el partido de la moderación, del centro y de la derecha; la alternativa moderada que se preocupa por el bienestar de las personas», ha defendido el candidato popular, quien se ha comprometido en «no» fallar en su lucha por asumir las riendas de la Junta de Castilla y León y de que van a «ganar» el próximo 26 de mayo.

«¡A por la victoria!», ha arengado el candidato popular, quien ha llamado a «afrontar estas elecciones todos juntos, cada uno en su lugar, en su rincón. Vamos a llevar nuestro mensaje a las barras de los bares, a las cocinas de las casas, puerta a puerta».