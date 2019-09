Sensación de vértigo

Actualizado: 18/09/2019 11:05h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La inestabilidad política está ya condicionando los primeros pasos de la Junta y amenaza con continuar en esta línea porque en el horizonte están los presupuestos del próximo año

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vuelca todos sus esfuerzos en los primeros pasos de su mandato en abrir el debate de la financiación autonómica y en conseguir las entregas a cuenta que por el momento le niega el Gobierno de Pedro Sánchez. El Estado de las Autonomías tiene su razón de ser si las competencias que se gestionan en proximidad se prestan con suficiencia y eficiencia. De no ser así el que denominamos estado del bienestar se va al traste. Con frecuencia se acude a la denuncia de que los recortes por los ajustes que impone la crisis económica son los que más le afectan, pero tanto o más se daña si los servicios no se prestan por una insuficiente financiación o porque ésta no llega por el retraso en el pago de las cantidades que permiten su existencia.

Es del todo intolerable, si nos atenemos a las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, que la ministra de Hacienda haya garantizado a esta comunidad las entregas a cuenta pendientes antes del 9 de octubre, porque demuestra claramente que el Gobierno de Sánchez utiliza esta obligación a capricho y como herramienta de presión hacia los adversarios políticos. No es de extrañar que ante hechos de esta naturaleza, Mañueco insista en la necesidad de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir en él estas cuestiones, que marcan de forma decisiva el futuro de Castilla y León.

La inestabilidad política en la que estamos instalados está ya condicionando los primeros pasos de la Junta de Castilla y León, pero amenaza con mantener esa línea ya que en el horizonte están los Presupuestos del año próximo, para cuya ejecución Mañueco afirma que se necesitan bases sólidas que hoy por hoy no existen. Si finalmente hay nuevas elecciones, se dilatarán hasta bien entrado el próximo año. Soplan vientos electorales en medio de una profunda sensación de vértigo. Así perdemos todos.