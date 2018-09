Fiestas de la Virgen de San Lorenzo Locura para ver a Operación Triunfo en Valladolid Cientos de fans acampan desde ayer en la Plaza Mayor a la espera de ver a los ídolos del fenómeno televisivo de la temporada

MARTA ALCAIDE

Aún faltan cerca de diez horas para el que probablemente sea el concierto más multitudinario de la Plaza Mayor -con permiso de los Celtas Cortos y Rafael-, pero el delirio OT ya se está sintiendo desde primera hora de la mañana en el céntrico coso vallisoletano, sede de los principales conciertos programados durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. De ello se encargaban sus cientos y cientos de fans, que ansiosos -casi más, ansiosas- esperaban la salida al escenario de los más recientes «triunfitos». Cinco de los concursantes más queridos de OT, el fenómeno televisivo que ha marcado un antes y un después en la historia de los programas, subirán en unas horas al gran escenario vallisoletano. Aitana, Ana Guerra, Roi, Agoney y Cepeda actuarán esta noche a las diez y cantarán sus nuevos singles así como las canciones más emblemáticas del programa, haciendo disfrutar a unos fans muy entregados.

F. BLANCO

Pese a que el termómetro nocturno ya no sube tanto como hace unas semanas en Valladolid -ya lo dice el popular refrán, «por agosto, frío en el rostro»-, los fervientes fans no han dudado en pasar la noche al raso en la Plaza Mayor para que nadie les arrebatase las primeras filas. Incluso algunos progenitores no les ha quedado más remedio que sumarse a la fiesta «adolescente», ya que muchos de los seguidores apostados en el coso no llegaban a la mayoría de edad. Madrid -donde ya ofrecieran un concierto allá por el mes de marzo-, Salamanca o Segovia eran algunas de las ciudades de origen de los fans, con edades comprendidas entre los 16 y 21 años.

Equipados con toallas, sombrillas, abanicos, gafas de sol, crema y botellas de agua -aunque las noches no son ya lo mismo, a mediodía ya calentaba en condiciones (sobre las 16.00 la temperatura al canzará su máximo, 32 grados)- amenizaban su espera con canciones del exitoso programa y encendidas conversaciones sobre los ídolos que verán en unas horas.