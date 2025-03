El Ribera del Duero con el que Lebron James brinda en Navidad

«Me voy a ir a casa a tomar el doble de vino para no cometer más air balls». Así bromeaba LeBron James tras un desastroso tiro libre en el encuentro en el que los Lakers se impusieron a los Dallas Mavericks de Luka Doncic en el día de Navidad. Tras lo dicho, no faltó a su palabra y subió a su cuenta de Instagram una imagen de una botella de vino. Y no cualquiera, un afamado Vega Sicilia .

No era la primera vez que aludía al vino como su mejor secreto. Hace un año ya señalaba: «Puede ser el vino que bebo. Seguiré bebiendo un poco más si voy a seguir haciendo esto». Tal vez sea este prestigioso caldo con firma de la DO Ribera del Duero la fuente de su eterna juventud.

La botella en cuestión no ha pasado desapercibida en la redes sociales por su valor. Y es que este Vega Sicilia Único de 2006 alcanza un precio de 500 euros .

