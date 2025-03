El díscolo Francisco Igea acude a juicio respaldado por cargos de Ciudadanos

El juicio Francisco Igea , vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior y líder de Ciudadanos en Castilla y León, acusado de un delito leve de amenazas , ha entrado esta mañana en el céntrico edificio de los juzgados de Valladolid acompañado de cargos del partido.

Los hechos que se juzgan y por los que tiene que prestar declaración en el Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid se remontan al pasado mes de marzo, en la campaña de primarias convocadas por Ciudadanos para elegir candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Proceso que tuvo como aspirantes al propio Igea y a la expresidenta de las Cortes y exdirigente del Partido Popular Silvia Clemente, que contó con el respaldo de la dirección nacional entonces presidida por Albert Rivera.

Justo antes de la votación de unas primarias en las que acabarían detectándose una serie de irregularidades que hicieron que el resultado inicial que daba como ganadora a Silvia Clemente tuviera que ser corregido en favor de Igea, se produjo una discusión subida de tono entre el ahora vicepresidente de la Junta y Borja Collantes , colaborador del área de comunicación de la candidatura de Clemente. Según la denuncia, el enfrentamiento tuvo lugar en una calle cercana al Ayuntamiento de Valladolid y en presencia de otro miembro del Ciudadanos que, en principio, ha sido llamado a declarar en como testigo por parte del denunciante.

Según sostuvo Collantes, Igea le dijo: «La próxima vez que hables de mi familia te reviento la cabeza» , a la vez que le puso el dedo índice entre las cejas, supuesto que Igea ha negado en varias ocasiones . Antes de este enfrentamiento, en Twitter fueron publicados mensajes en los que se aludía a la vinculación familiar de Igea con un imputado en el «caso de las eólicas», el empresario Patricio Llorente, que es su cuñado. “Cuñados y constructores ya tenemos bastantes en Castilla y León”, figuraba en uno de los mensajes difundidos en la red social, acompañado de una foto de Igea y Llorente bajo el rótulo de ‘imputado’. Igea mantiene que el usuario de Twitter era el denunciante, algo que Collantes niega y lo atribuye a una «cuenta troll» .

No aforado

El juzgado de Instrucción 5 de Valladolid se declaró el pasado 24 de septiembre no competente para investigar esta denuncia por la condición de aforado de Igea y pidió que fuera el TSJCyL el que asumiera la causa. Días mas tarde, el Tribunal Superior emitió un fallo en el que consideraba que debía ser el Juzgado de Instrucción el que le juzgara , argumentando que el aforamiento en relación con los ilícitos penales constitutivos de falta, como este caso, queda fuera, informa Ical.

El propio Igea, después de conocer la decisión del Tribunal Superior, mostró su satisfacción por la decisión. «Nosotros siempre hemos defendido que no se trataba de un delito de un aforado, además de la igualdad ante la ley y la supresión del aforamiento, por lo que no puedo estar más agradecido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que confirma y corrobora que nadie pueda decir que yo me acojo a ese grado», señaló.

Fue el propio Igea quien el pasado mes de septiembre informó del caso a los medios y explicó que la denuncia se tramitó una vez conocido el resultado definitivo de las primarias. «No me arrepiento de nada de lo que hice por defender la integridad de mi partido y la voluntad de los militantes. No soy perfecto», afirmó en su día, a la vez que matizó que en el transcurso de la discusión que está detrás de la denuncia él advirtió que no toleraría «trampas» en el proceso de primaria s. Entonces, también aseguró que este asunto sólo afecta a su vida privada y no a su actividad pública.