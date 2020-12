Igea, a los ciudadanos: «Sean ustedes mejores de lo que somos sus gobernantes» El vicepresidente de Castilla y León lamenta que al Gobierno no le haya «temblado la mano para que haga cada uno lo que les parezca»

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha pedido este jueves a los ciudadanos que «sean ustedes mejores que lo somos sus gobernantes». Así se ha referido al hecho de que el miércoles no se acordase en el Consejo Interterritorial de Salud que todas las comunidades adoptasen las mismas restricciones para la Navidad y se dejesa vía libre a que cada una adoptase sus propias limitaciones. «Por la mañana se nos dijo que al Gobierno no le temblaría la mano para tomar medidas y por la tarde no le tembló pero para que cada uno haga lo que le parezca», ha señalado, al tiempo que ha lamentado que «el presidente del Gobierno está calculando con algo que no tiene precio», al no tomar las riendas de la situación.

El Consejo de Gobierno de Castilla y León acordó ayer las primeras medidas de cara a las fiestas de Navidad en lo referente a concentraciones y actividades lúdicas o deportivas, si bien aún no ha adoptado una decisión en los asuntos más importantes como es el confinamiento perimetral, el número máximo de personas en las reuniones, las que pueden viajar, o el toque de queda, cuestiones sobre las que se está hablando con las comunidades vecinas. Igea ha reconocido que tomar una decisión «no es fácil, incluso hay gente que no la toma», ha dicho en alusión al Gobienro de España.

También la consejera de Sanidad, Verónica Casado, reconoció su «decepción por la falta de liderazgo del Ministerio» ya que, «las medidas deberían ser conjuntas en todo el territorio» En esta línea, ha recordado que Ángela Merkel, en Alemania, «toma decisiones en un estado federal», algo que en España no ha sido posible. Ha adviertido, además, sobre la mala situación por la que atraviesan países como Alemania, Italia o Reino Unido «que están muy cerca y que aquí llegará en breve»

Castilla y León tiene actualmente una incidencia a 14 días es de 180 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 201 de media nacional, lo que la coloca en la posición 13 entre las Comunidades. Sin embargo, Verónica Casado ha insistido en que «hay una ralentización» en el descenso e, incluso, según ha señalado, ya se detecta que «estamos cambiando la tendencia, ya se empieza a subir y en los últimos dos o tres días ya se está notando el incremento», una situación que se ve claramente en Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Palencia y Ponferrada.