Germán Barrios achaca su dimisión a diferencias «insalvables» con Igea

El hasta ahora consejero de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León designado por Ciudadanos, Germán Barrios , ha explicado que su dimisión obedece a diferencias «insalvables» con el vicepresidente Francisco Igea (Cs) sobre asuntos relacionados con su Consejería.

«La dimisión es por motivos personales. Lo que no he dicho son esos motivos y aprovecho para decir que me encuentro perfectamente de salud» , ha declarado a la Agencia Efe Germán Barrios, sorprendido por el rumor acerca de su estado de salud.

Esos motivos personales que le han llevado a renunciar como consejero justo un día antes de que se cumpla un año de la celebración de las últimas elecciones autonómicas son las diferencias con Igea y con el viceconsejero de Empleo e Industria, David Martín , hombre del vicepresidente, que, según Barrios, se han vuelto «totalmente insalvables».

El hasta ahora consejero de Empleo ha presentado su renuncia esta mañana «por motivos personales» al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ya ha aceptado la dimisión con agradecimiento a su labor en el último año.

Mañueco, que se ha reunido esta mañana en el Colegio de la Asunción con el hasta ahora consejero, «en un ambiente de cordialidad», ha reconocido y agradecido «el esfuerzo, profesionalidad y labor de Germán Barrios desde su nombramiento el pasado mes de julio», de acuerdo con un comunicado remitido por la Junta.

Por su parte, Germán Barrios ha mostrado el agradecimiento al presidente de la Junta por la «confianza» depositada en su persona como consejero y su «orgullo» por el trabajo realizado al frente de la Consejería de Empleo e Industria.