Los fallecimientos por Covid en los hospitales de Castilla y León superan ya los 6.000

Camino del año y medio desde que el marzo de 2020 se declarase la pandemia provocada por el Covid-16 y metidos de lleno en la quinta ola que, no obstante, empieza a aflojar, se siguen superando barreras como nunca se hubiera imaginado . Ayer se llegó a otra desgraciada cifra al alcanzarse 6.000 fallecidos por coronavirus en los centros hospitalarios de la Comunidad, concretamente, 6.006. No obstante, no es el número total, ya que hay que añadir los muertos en residencias e, incluso, en los domicilios, de forma que el cómputo total supera los 11.300.

Con los siete fallecidos por Covid que se sumaron ayer a las estadísticas, se alcanzan los citados 6.006, con los hospitales de Valladolid (1.220) y León (1.195) a la cabeza en decesos. A continuación se sitúan Salamanca (853), Burgos (763)Palencia (497)Zanora (455), Segovia (376), Ávila (355), y Soria (292).

Lo cierto es que aunque en el mes de agosto ha habido un repunte en el número de muertos, 137 , muy superior al mes de julio, la letalidad ha descendido notablemente y nada tiene que ver con las primeras olas. Si entonces era del cinco por ciento de contagiados, ahora se sitúa en el 0,5. Prueba de ello es que el número de casos sigue siendo muy elevado, lejos de los valores que en el mes de mayo nos hacían pensar en una vuelta a la normalidad, pero sin una excesiva presión en los hospitales, aunque la ocupación de pacientes Covid en las unidades de críticos ayer volvió a subir, hasta el 21,08, frente al 20,27 de la jornada anterior. De hecho, en la actualidad hay 78 ingresados en las UCI. En planta, la presión es mucho menos, hasta tal punto que el nivel de riesgo es bajo y se sitúa en el 4,49 por ciento de enfermos con coronavirus sobre el total.

Y mientras, los nuevos contagios experimentaron ayer un notable descenso, si bien hay que tener en cuenta que el efecto fin de semana, con menos pruebas diagnósticas, tiene mucho que ver. En cualquier caso, fue el menor número registrado desde el mes de junio y, sobre todo, muy por debajo de los 285 anotados hace una semana y lejos de los 310 del domingo. Valladolid volvió a ser la provincia que acumuló más positivos, con 58, seguida por León (31), Salamanca (28), Burgos (22), Ávila y Segovia (19 cada una), Palencia (8), Soria (7) y Zamora (5).

Ritmo de vacunación

Lo cierto es que si los contagios se han ralentizado, y así lo demuestra la incidencia a 14 días que bajó ayer a los 312 casos por cada 100.00 habitantes, la principal razón está en que continúa avanzando a muy buen ritmo la vacunación que ya ha llegado con la pauta completa al 71,22 por ciento de la población total de Castilla y León.

El Ejecutivo autonómico confía en poder mantener el ritmo de pinchazos y, sobre todo, de tener al menos con una dosis puesta a buena parte del alumnado cuando el próximo día 10 de septiembre comiencen las clases en infantil y primaria. Precisamente, el miércoles se reunirá el Consejo Sectorial de Educación, en el que están presentes el Ministerio y las Comunidades, que diseñará definitivamente el protocolo para el próximo curso.