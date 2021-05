Dimite el edil de Salamanca que dio positivo en un control Daniel Llanos deja también su cargo como secretario autonómico de NNGG por «ejemplaridad, integridad y honradez»

El hasta hoy concejal de Fomento, Patrimonio y Juventud del Ayuntamiento de Salamanca, Daniel Llanos, ha comunicado este martes su decisión de dimitir de su cargo en el Consistorio salmantino, así como de abandonar su puesto como secretario general de Nuevas Generaciones en Castilla y León, por «ejemplaridad, integridad y honradez personal».

En una rueda de prensa celebrada en el Consistorio salmantino, y donde Llanos ha estado acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y varios concejales del equipo de gobierno en representación de este, Llanos ha comunicado que ha presenta por la mañana su dimisión como edil del Ayuntamiento y como portavoz adjunto del Grupo Popular en el Consistorio salmantino tras el positivo en alcoholemia registrado en un control el pasado jueves por la noche.

«Cuando en 2006 me afilié a Nuevas Generaciones, no podía imaginar que toda esa ilusión por contribuir a una Salamanca mejor me iba a dar la oportunidad de vivir tantas experiencias inolvidables», ha comenzado Llanos su comparecencia, dedicando palabras de agradecimiento a todas las personas «también inolvidables» de las que ha aprendido «tanto a lo largo de estos años».

Entre dicho aprendizaje, Llanos ha señalado el de la «ejemplaridad en política», que asegura que es «una convicción y nunca una opción, sobre todo si eres del Partido Popular», y que por ello, tras unos días de «reflexión y balance personal», en los que ha recibido «mensajes de ánimo, apoyo, comprensión e incluso aprecio que siempre voy a poder atesorar», muestra ahora su «reciprocidad» dando un paso al lado para que su «error personal» no afecte a «la trayectoria de un alcalde, un gobierno y un partido que se deja la piel luchando por los salmantinos».

Dimisión en NNGG

Dedica asimismo palabras de agradecimiento a sus compañeros en Nuevas Generaciones de Castilla y León, de cuyo cargo de secretario autonómico también se ha despedido este martes, agradeciendo al presidente Eduardo Carazo «su confianza en estos años» dentro de «la organización político-juvenil más importante de Castilla y León».

«Hoy quería dar la cara, como he hecho siempre», concluye Llanos, asumiendo de nuevo «públicamente» su error, por el que ha pedido disculpas «a todos los salmantinos» así como a sus compañeros de corporación, y se muestra «tranquilo» por ser este «un momento de reflexión» en el que no tiene «ningún tipo de miedo al futuro».