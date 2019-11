Dimite el diputado electo del PP de León que falsificó el título de Derecho Deja su puesto en el Congreso y la secretaría general del partido en la provincia

El hasta ayer secretario general del PP de León y diputado electo por León, José Miguel González Robles, comunicó este domingo su «dimisión irrevocable» de ambos cargos después de que admitiera que el título de licenciado de Derecho incluido en su curriculum oficial del partido —que fue retirado hace unos días— no era correcto al no haber concluido el grado. El ahora dimisionario aportó un título falso de la Universidad Complutense, algo de lo que culpó a una empresa externa. Gonzáles Robles achacó también esta situación a problemas con las convalidaciones de asignaturas que, según asegura, cursó en Colombia.

Aupado como número dos del PP de Léon por Teodoro García Egea, para él y para su entorno no había duda: tenía esa titulación universitaria. Sin embargo, una vez que las dudas sobre su validez se hicieron públicas, González Robles señalaba hace unos días que «quizá me la han jugado porque todo esto era algo que llevaba una empresa a la que le facilité las asignaturas cursadas y fue esa empresa la que me facilitó el título».

En un comunicado remitido por la formación se asegura que esta decisión ha sido tomada «para no perjudicar» a los populares «y siempre anteponiendo los intereses del partido a los suyos propios». Además, se destaca que con su renuncia «se pretende mostrar el total respeto a los más de 70.000 leoneses que depositaron el pasado 10 de noviembre su confianza en él».

El lugar de José Miguel González en el Congreso de los Diputados será ocupado por la número dos de la candidatura popular, Carmen González Guinda. Por su parte el presidente provincial del Partido Popular de León, Juan Martínez Majo, propondrá al que fuera presidente provincial de Nuevas Generaciones David Fernández Menéndez como nuevo secretario general del partido en la provincia de León.