La cueva leonesa de Valporquero sigue ampliando su oferta cultural Ya están expuestas en el exterior de ese bello paraje las obras de la tercera edición del proyecto «Arte y naturaleza»

La Cueva de Valporquero es una de las joyas del turismo leonés, uno de los destinos que no deberían perderse todos aquellos amantes de los paisajes y parajes de «interior». Allí, además de las inigualables obras de arte esculpidas a lo largo del tiempo por el agua, se puede ver un arte más contemporáneo y también muy interesante. Y ello gracias a un proyecto, «Arte y naturaleza», que arrancó hace dos años con motivo del cincuenta aniversario de la apertura al público de la cueva y que en 2018 ha alcanzado su tercera edición.

«Bañistas ya vestidos», de Pedro Touceda

El proyecto pretende mantener el diálogo entre el arte y este paraje único utilizando espacios naturales, elementos arquitectónicos y una pequeña sala interior. Esta muestra colectiva multidisciplinar reúne ya un total de 80 obras realizadas en diferentes técnicas y soportes de 62 creadores (leoneses o vinculados a la provincia de León), algunos de ellos con una reconocida trayectoria nacional e internacional. Según palabras de Luis García, su comisario y responsable del Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC), «en esta nueva fase del proyecto, la exposición actual ofrece un amplio espectro de tendencias que proponen una mirada diversa y compleja por el panorama artístico desde mediados del siglo XX hasta la actualidad». Entre los artistas que participan en esta tercera edición están: el pintor hiperrealista Félix de la Concha, Moñi (que trabaja fotografía de larga exposición con pintura de luz), los dibujantes Rodera y Lolo o el escritor, cineasta y fotógrafo Pedro Touceda, director del Festival Iberoamericano de Cortometrajes de ABC.es (FIBABC). La VIII Edición FIBABC, uno de los certámenes de cine on line más prestigiosos de Latinoamérica, arrancará a comienzos del próximo mes de septiembre.

«Mi fotografía "Bañistas tras el baño" –comenta Touceda– la realicé en la playa de Ribadesella, en Asturias, y pertenece a una serie de trabajos encuadrados en una temática llamada "Mister Azar". Son obras no preparadas que "busca" la cámara más que mi voluntad. En concreto esta me llamó la atención porque al verla ampliada en mi ordenador estuve a punto de descartarla; pues a pocos centímetros de la pantalla no se distinguía nada de nada; quedaba confusa. Pero sonó en otra estancia el teléfono móvil con el que la había hecho; salí de la habitación y al volver a entrar y verla de lejos la imagen tomaba significado. La foto fue casual y el seleccionarla también. La magia del azar».

Por otra parte, en opinión de Lolo, «mi dibujo "Telefonía móvil marítima" es un guiño a la esquizofrenia de la telefonía. Voces y ruidos a través de aparatos. Seres peripatéticos que deambulamos por las calles hablando solos. Antes veías a alguien hablando sólo por la calle y pensabas que le faltaba un tornillo, ahora ves a un pobre loco hablando por la calle y piensas que tiene un móvil en la oreja. Mundo de paradojas».

«Views of the Cathedral of Learning», de Félix de la Concha

Sobre su pintura dice Félix de la Concha que «este óleo sobre lienzo, de 28 x 23 cm, es el último cuadro que pinté de la serie de "One a day. 365 Views of the Cathedral of Learning". Lo realicé en Pittsburgh, Pensilvania». La obra de Moñi es una pintura de luz realizada de noche a un árbol solitario que el pantano de Luna (León) dejó al descubierto durante la sequía del año pasado. El resto de autores cuyas obras han sido seleccionadas en «Arte y Naturaleza III» son: Ana María Loreto, Carlos Luxor, Fran de Gonari, Begoña Ordás, Manolo Cascallana, Nuria Palencia, Urbano, Txuqui Xana, Sarabia, Elvira Alija, Daniel Martín, Javier Zabala, Bill Basagoiti, Cebolledo, Santos Perandones, Javier Robles y Gustavo Vega. Asimismo hay dos obras en memoria de dos autores ya fallecidos, Paco Redondo y Velasco. Velasco (El Bierzo, León) fue el último cartelista de cine en España.

Pintura de luz, de Moñi