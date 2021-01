Coronavirus Castilla y León La situación crítica de los hospitales cierra quirófanos y obliga a derivar a la privada En una semana se ha contagiado el 0,76 por ciento de la población de Castilla y León, con casi 18.000 casos

M. Serrador VALLADOLID Actualizado: 26/01/2021 08:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«No esperaba este escenario». Es la confesión de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante su comparecencia de ayer para explicar la evolución de la pandemia en la Comunidad, que consideró «dramática por su crecimiento vertiginoso». Con 17.968 nuevos casos en siete días, lo que supone que «el 0,76 por ciento de la población de Castilla y León se ha contagiado la semana pasada, Casado advirtió de que hay un claro aumento de la presión hospitalaria, como lo demuestra el hecho de que en siete días se haya pasado de 1.277 ingresos, 178 de ellos en las UCI, a 2.037, 259 en críticos. «El número puede ir en aumento y eso nos obliga a reorganizar los centros y a redistribuir a los profesionales», señaló Casado, quien no escatimó en agradecimientos hacia los sanitarios por el sobresfuerzo que están realizando y por su disponibilidad a la movilidad para dar respuesta a las necesidades.

Casado advirtió que la ocupación de los hospitales seguirá creciendo en las dos próximas semanas y no ocultó su preocupación. De momento, todos los centros han cerrado quirófano, aunque la situación es «crítica» en los complejos sanitarios de El Bierzo, Palencia y Segovia e, incluso, «muy crítica» en el Clínico de Valladolid, donde sólo están abiertos dos de los 21 quirófanos, y en el Río Hortega, donde opera uno de 18. De ahí que en la capital vallisoletana Sacyl haya comenzado a derivar intervenciones a la sanidad privada (Campo Grande, Felipe II y Sagrado Corazón).

No a instalaciones externas

Además, en el conjunto de la Comunidad se han habilitado 6.255 camas en planta y se ha llegado hasta las 533 en críticos, extendiendo estas unidades a otros espacios. Precisamente, la consejera rechazó que se vaya a recurrir a otras instalaciones, como los hospitales de campaña, ya que no se dispondría de profesionales para ellas. Por eso, la intención es adaptar para ingresos espacios de los centros hospitalarios, como se ha hecho en Palencia, con el gimnasio, o en Segovia, con el salón de actos. La única instalación externa es el Edificio Rondilla de Valladolid que recibe a pacientes de toda la Comunidad y que ha habilitado ya una segunda área y ya dispone de 70 camas, 57 de ellas ocupadas.

Pese a este escenario nada alentador y muy preocupante en el que ayer se anotaron 25 fallecidos más, el lunes dejó 1.632 nuevos positivos (720 menos que el domingo) y da un pequeño respiro, al igual que la incidencia a siete días que baja por primera vez en la tercera ola y se sitúa en los 719 casos y el índice reproductivo básico instantáneo también se reduce del 1,08 al 1,03. La propia Verónica Casado explicó que en algunas provincias «la pared no es tan vertical» y en Segovia, Ávila, León y Soria «hay dientes de sierra». «Hay cierta esperanza porque la pared no es tan vertiginosa, es más tenue, pero no hemos alcanzado el pico ni estamos en la meseta», señaló, aunque «sí se detecta cierta ralentización».

Los municipios en peor situación

Lo cierto es que el tono granate (los municipios con más casos) sigue expandiéndose por el territorio de la Comunidad, por lo que continuarán durante esta semana los cribados masivos por distintas localidades, entre ellas las capital palentina. No obstante, hay localidades con una situación especialmente comprometida al superar los 3.000 casos por 100.000 habitantes. Es el caso de Arenas de San Pedro y Arévalo (Ávila), Ciudad Rodrigo y Guijuelo (Salamanca), Cuéllar (Segovia) o Tordesillas (Valladolid). En Astorga, Bembibre y Valencia de Don Juan (León); Villamuriel de Cerrato (Palencia); Béjar (Salamanca); Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) y Segovia, y Cigales y Zaratán (Valladolid) se superan los 2.000 casos de incidencia.

A sus vecinos especialmente, suplicó Casado, «encarecidamente», el autoconfinamiento, aunque la medida la extendió a toda la población de la Comunidad. Hizo suyo, de esta forma, el comunicado «de socorro» emitido por el Colegio de Médicos de Valladolid que ayer advirtió del «colapso inmediato» del sistema sanitario.La consejera avisó de que la media de edad de los contagiados se ha reducido a 63 y hay más jóvenes hospitalizados. Otra diferencia con respecto a las fases anteriores es que hay una mayor mortandad, que no letalidad, debido a que la cepa británica, que ya circula por la Comunidad, es más contagiosa y, por lo tanto, se producen más casos que derivan en muertes. Ante la pregunta de qué ha pasado para llegar a esta situación, Casado lo tiene claro: aumento de contactos en las fiestas de Navidad, el Covid es un virus de invierno y la variante llegada del Reino Unido.