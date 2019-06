Ciudadanos está dispuesto a entrar en el equipo de gobierno municipal de Ávila si es preciso su apoyo La formación naranja aún no tiene decidida su postura ante el Pleno de Constitución, a la espera de reuniones esta semana

El cabeza de lista en las pasadas elecciones municipales y concejal electo de Ciudadanos en Ávila, Carlos López, aseguró que a su partido «no le importaría entrar en el gobierno municipal» si fuera preciso su apoyo para formar mayorías.

López aseguró que Cs no tiene decidido aún cuál será su voto en el Pleno de Constitución que se celebrará el próximo sábado, y que dependerá de las reuniones que a lo largo de esta semana mantendrá con Por Ávila, partido que anunció para estos días una ronda de contactos con los otros tres partidos con representación en el Ayuntamiento.

Desde la formación naranja se avisa que «a cualquier reunión que hagamos, ya sea con PP, PSOE o Por Ávila, llevaremos unas líneas generales de un programa que si alguien quiere pactar con nosotros tendrá que cumplir» y entre las que se encuentran que "sea el Ayuntamiento el que lidere la labor de emprendimiento; desarrollar el Plan Ávila 2020 y el Edusi; consolidar el comercio local y de proximidad; un plan integral de transporte y comunicaciones; que desde el Ayuntamiento se pida a las diferentes administraciones que haya mejores comunicaciones e infraestructuras; y el mantenimiento del municipio, cuestiones bastante concretas pero que a su vez cualquier partido lo puede asumir, informa Ical.

Para decidir la posición que Carlos López y Alberto Burgos, los dos concejales electos de la formación naranja, adoptarán en el Pleno del sábado que viene en el que quedará constituido el Ayuntamiento de Ávila para los próximos cuatro años, «vamos a esperar a las conversaciones que tengamos esta semana. Esperaremos a la reunión con Por Ávila y a los contactos que podamos tener con los demás grupos. Vamos a esperar a ver en qué se concreta porque no tenemos nada claro todavía», comenta López.

Asimismo, destaca que «ahora mismo Por Ávila tiene once concejales pero no suma mayoría absoluta, y las mayorías son las mayorías», porque «también está claro que PP y PSOE suman doce», lo que hace que «nosotros seamos decisivos ya sea para un lado o para otro».

López insiste en que a esas posibles reuniones «iremos con ese documento para que cualquiera que quiera o bien que apoyemos o bien que entremos en gobierno, que sepa cuáles son nuestras líneas generales para poder trabajar junto»".

Por último, el concejal electo de Ciudadanos afirma que «desde donde se tiene que impulsar todo es desde Por Ávila, que son los que han ganado las elecciones y los que tienen que ver con quién pactan o con quién no, porque ellos no tienen mayoría absoluta y suman once, uno menos que los doce de PP y PSOE», y considera que «todo va con un poco de retraso».