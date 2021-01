El Calderón se reinvindica como «seguro» y mantiene el estreno de Noviembre Teatro pese a las restricciones La compañía versiona el clásico de Lope de Vega «Peribáñez y el comendador de Ocaña» conservando su esencia rural y «muy de la tierra»

El Teatro Calderón seguirá levantando el telón este fin de semana pese a las recomendaciones emitidas por la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos para cerrar aquellas instalaciones que no sea «imprescindibles». Lo hará con el estreno de la última producción de Noviembre Teatro, la compañía de teatro clásico que en esta ocasión ha se acercado a «Peribáñez y el Comendador de Ocaña», «uno de los grandes títulos de Lope de Vega aunque no es de los que más se hagan por su complejidad», «no muy representado por su complejidad», ha señalado el director de escena y músico, Eduardo Vasco, que ha participado en la presentación del montaje en Valladolid.

Según ha explicado, la intención de la compañía, que estos meses ha estado trabajando en medio de la pandemia con la incógnita de su el proyecto saldría finalmente adelante, ha sido no esquivar lo «rural» de la obra, conservar esa esencia «muy de la tierra» y otorgarle «un cierto aire de la época, aunque no es un siglo de oro rigoroso». «El hecho de que una obra toque tanto nuestra historia no suele ser un aliciente sino todo lo contrario, pero nosotros lo hemos utilizado como aliciente y hemos reinterpretado las músicas tradicionales».

Vuelve a apostar de esta manera Noviembre Teatro, que ya estrenó otros montajes suyos en el Calderón, como «Noche de Reyes», «El Mercader de Venecia» o «El Caballero de Olmedo», por lo que cree que son sus «valores»: los actores, la palabra y la música, a través de los cuales, ha señalado Vasco, se ha hecho «una prospección bastante densa en motivos tradicionales».

Se adentra de esta manera en la historia de Peribáñez, «un villano no muy adinerado pero bien posicionado en Ocaña», que ve mancillada su honra y decide protegerla. El director de escena ha explicado que «lo que llamó la atención» al público de su época, «cómo Peribáñez se saltaba la imposibilidad de exigir su honor», es precisamente lo que les atrajo para versionar el montaje de Lope, del que han apartado la «subtrama que tiene que ver con los Reyes porque quitaba mucha fuerza» y preferían que fuera el público el que emitiese su propio juicio.

Aunque Vasco no considera necesario que todas las obras clásicas «tengan directamente una traslación contemporánea», en este caso lo actual Peribáñez, cree que «probablemente tiene que ver con la conformidad y defensa de los valores de un hombre que es sencillo y que quiere vivir en paz pero desde arriba se empeñan en que su vida sea más complicada».

Nueve intérpretes

Lorenzo Caprile se vuelve a encargar del vestuario de esta versión de Yolanda Pallín que sube a nueve intérpretes a escena. Entre ellos, Elena Rayos, que interpreta a «Casilda», quien ha calificado su estreno en el Calderón como «milagro» después de llevar dos meses ensayando tras las mascarillas «sin saber lo que iba a pasar»: «Estoy muy ilusionada. No me creo que haya llegado este momento».

En este sentido, el director artístico del Teatro Calderón, José María Viteri, ha insistido en que «la cultura es segura porque entre todos lo hacemos segura», destacando el exhaustivo protocolo Covid de la escena vallisoletana. Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, ha recordado que en los centros culturales de Valladolid se llevan las recomendaciones «al extreno» y se adoptan las medidas «con el rigor suficiente para garantlizar la seguridad y la confianza» tanto del público como de los actores, las compañías y los equipos.

«Una recomendación no genera efectos jurídicos»

Respecto a la insistencia de ayer de la consejera de Sanidad de que los ayuntamientos cierren todos los centros que no sean imprescindibles, Redondo ha recordado que «una recomendación no genera efectos jurídicos» y «si la situación es tan dramática hay medidas y mecanismos para imponer dentro de la Comunidad». Ha recordado, además, que los teatros de Castilla y León tienen actualmente un aforo del 30 por ciento a diferencia de otros teatros como el de la Comunidad de Madrid, donde están al 75 por ciento: «Me parece que la apuesta por mantener la actividad cultural es importante para la sociedad vallisoletana y nosotros la mantenemos, pero con total garantía de seguridad».