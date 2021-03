La Bien Querida:«Hay gente que tiene miedo a enamorarse, yo lo busco todo el rato» La artista bilbaína tocará el próximo 20 de marzo en el Teatro Calderón de Valladolid en su primer concierto con banda desde que comenzara la crisis sanitaria

Tiene nombre de romancero gitano, pero es vasca. Y comenzó entre pinceles, hasta que, un día, 'Jota' —el líder de Los Planetas— le dijo que por qué no, que se hiciera unos cuantos versos. Eso fue en 2005. Dos años después grabó su primera maqueta; resultó elegida como la mejor del año por la revista Mondosonoro. Y, en 2009, fichó por Elefant records, un sello independiente dedicado al 'indie'.

Dice que prefiere ser cabeza de ratón a cola de león, aunque su aspecto sea más de felino que de roedor. Si hubiera que dibujarla se le pondría una melena larga y el flequillo recto, al filo de las pestañas. Que casi no se le vieran los ojos. Dos puntos brillantes como rendijas, como los de un gatito.

Ana Fernández-Villaverde (1972, Bilbao), La Bien Querida, vuelve a los escenarios con el equipo al completo un año después de que, durante tres meses, cambiáramos la luz del sol por bombillas de bajo consumo.

Hace un año desde que se desmoronara la vida normal, ¿Piensa mucho en el último concierto antes del desastre?

No, la verdad es que nada, no pienso nada. Siempre he ido para adelante. Así que no. En absoluto.

¿Y en el primero que dio después del confinamiento? ¿Qué ha cambiado más allá de lo evidente?

Sí, fue muy fuerte porque era abril y todavía estábamos en medio de la avalancha. No podíamos salir de casa y lo di en Bilbao, creo que en la sala BBK live, no recuerdo bien. Y no había público.

Eso fue impresionante, empezar a tocar sola. Con técnicos y tal, sí, pero nadie en las butacas. Y teníamos unas medidas de seguridad súper bestias. Que ahora no las hay tanto, ¿eh?

Pero, sobre todo, lo que más me impactó fue empezar a tocar con todo vacío. Aunque te acostumbras, te vas acostumbrando como lo haces con todo; lo bueno y lo malo. En el fondo somos animalitos y nos vamos haciendo a todo lo que nos toca.

Este sábado sube al escenario del Teatro Calderón de Valladolid con toda la banda. Es la primera vez que vuelves a interpretar con el grupo al completo, ¿cómo se siente? ¿cómo es preparar un concierto grande con las actuales medidas de seguridad?

Me parece muy interesante, y me hace especial ilusión porque yo he estado tocando, sí, pero sobre todo en acústico. Es la primera vez que tocamos juntos desde que comenzó todo esto.

En cuanto a las medidas, pues, bueno, ya sabes; con mascarilla, sin tocarse, sin besarse, y con el máximo cuidado que podemos.

Es duro.

Sí.

Ha hecho bandera del universo sentimental a lo largo de tu discografía. Decía Foster Wallace que todas las historias de amor son historias de fantasmas y tu último disco va de brujerías, ¿todas las canciones son canciones de amor?

Todas mis canciones son canciones de amor (ríe). Y la mayoría… La mayor parte del cancionero popular mundial son canciones de amor, sí. A mí… bueno, me interesa el amor y me muevo bien hablando de emociones y sentimientos.

¿Cómo es el amor en pandemia para una artista focalizada en el sentir?

Pues… (dubitativa) el amor yo lo busco todo el rato. Y si lo buscas lo encuentras.

Hay gente que tiene miedo a enamorarse, porque enamorarse es un coñazo, ¿no? Que tu vida dependa del otro, porque esto no se puede evitar.

Es como que te hicieran un hechizo, una brujería. Y, claro, entonces tu vida, tu felicidad, depende de otra persona. Y eso pasa cuando te enamoras. No me lo estoy inventando. Y esto jode. Por eso hay gente que no está dispuesta a enamorarse y me parece genial, que cada uno elija lo que más feliz le haga.

Aunque luego el amor es la emoción poética más fuerte que se conoce. Y es una necesidad básica. O sea, digan lo que digan, es una necesidad básica. Y hay muchos, muchísimos, tipos de amor. No solo el amor romántico y pasional. Yo hablo del pasional, sí, pero hay muchas clases de amor.

¿Escribió canciones durante el confinamiento?¿Cómo ha afectado la pandemia, si es que lo ha hecho, a su creación artística? Pienso en 'Un Gatito', una canción oscura de amor resignado, de aceptación, ¿cuál es la intrahistoria?

‘Un gatito’ la escribí antes del encierro [aunque saliera después] y es la descripción de una persona. Nada más. Habla de una persona que conozco que, es que, es así (ríe). Mis canciones no tienen misterio, no tienen metáfora, son lo que son. Lo que ves. No hay nada detrás.

Y la pandemia… Ella en sí misma no me ha inspirado nada especial, ninguna obra especial, ninguna canción especial. Pero me ha afectado, claro, como a todos. Lo hemos interiorizado y seguro que de ahí algo sale.

Ahora estamos trabajando en el siguiente disco, el séptimo, y no hablo de mascarillas ni de nada de esto directamente.

¿Hay prevista fecha de lanzamiento?

No la hay, no. No tengo prisa. Ahora estoy trabajando en otras cosas. He metido muchas canciones en series ['El desorden que dejas' o 'Paquita Salas', entre otras], me han encargado que haga una canción para una serie de HBO… Y mientras voy haciendo el disco, pero sin prisa. Me quiero gustar a mí misma.

Hablando de música en la pantalla, ha versionado recientemente el clásico 'Soy Rebelde' [Jeannette] para un anuncio, ¿por qué esa y no otra?

Bueno, esa no la elegí yo. Fueron los de Canadá [una productora de contenido visual], pero me hizo mucha ilusión porque esa canción es de Manuel Alejandro, que es uno de mis compositores favoritos del mundo. Y estoy encantada de haber podido versionarla.

Aunque no es precisamente la que más me gusta de Manuel Alejandro, pero bueno, es una buena canción. Y se ha visto que es una buena canción porque no ha envejecido nada.

¿Qué canción de otro artista le hubiera gustado escribir?

Pues casi todas las de Manuel Alejandro. Todas; 'Ese hombre', 'Señora'... y de Franco Battiato también, 'El animal' me gusta mucho. Los clásicos son los que más me atraen.

Y, en cuanto a discografía propia; ¿Tiene la Bien Querida alguna canción más querida en su haber?

Hay algunas que me parecen mejores canciones que otras, obvio. Algunas de las que he sacado me parecen una mierda. Pero, 'Dinamita', 'Muero de amor', 'Jardines de marzo' o 'Un gatito' creo que son buenas canciones. Estoy satisfecha.